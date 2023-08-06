التموين: ارتفاع كبير في أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

اسعار الذهب اليوم، قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: "من المتوقع انتهاء مبادرة زيرو جمارك على الذهب في شهر نوفمبر المقبل، لذلك نتمنى ونأمل من رئيس الوزراء ووزير التموين مدها لفترة أخرى خاصة مع دخول البلاد أكثر من 600 كيلو من المعدن الأصفر وانتعاش الصناعة الفترة الأخيرة واستقرار الأسعار".



ارتفاعات كبيرة في اسعار الذهب

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: من المتوقع حدوث ارتفاعات كبيرة في اسعار الذهب الفترة المقبلة بسبب زيادة وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية وضرب ناقلات البترول، وهذا يجعل كثير من دول العالم تلجأ إلى شراء واقتناء الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

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سعر أوقية الذهب

وأشار إلى أنه في حال تخطى سعر الأوقية الـ2500 دولار سينعكس ذلك على الأسعار في مصر بارتفاعات كبيرة للغاية لذلك التوقيت الحالي مناسب للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

واستقرت أسعار الذهب اليوم الأحد داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاحد كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2468 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2160 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1851 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1440 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن



قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وأضاف المجلس، في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، أن الطلب ظل قويًّا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عاما في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.



حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب



وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000.

وأضاف المجلس أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحسب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.

الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب قال:"سعر أوقية الذهب عالميا وصل إلي 1937 دولارا بتراجع يصل إلى 35 دولارا".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور": "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي إلى خفض سعر الدولار عالميًّا ويؤدي إلى زيادة اسعار الذهب".

اجتماع البنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.