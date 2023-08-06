الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

مصر بلا منتخب، اتحاد الكرة في ورطة بسبب دورة شمال أفريقيا

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، ما زال مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام، يؤكد يوما بعد الآخر، أن هناك حالة من “التوهان” تسيطر على أداء أعضائه، وليس أدل على ذلك من تأخر المجلس في حسم الكثير من الملفات العاجلة التي كان ينبغي أن يتخذ فيها القرار في وقت مبكر.

وترتبط ورطة مجلس الجبلاية وحالة التخبط التي تسيطر على قراراته هذه المرة بعدم تشكيل منتخبي الشباب والناشئين مواليد مواليد 2005 و2008.

 

بطولة شمال أفريقيا للشباب

وكان من المقرر، أن يعلن المجلس عن تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008 عقب انتهاء إجازة عيد الفطر الماضي، أي قبل ثلاثة أشهر من الآن، إلا أن المجلس لم يقم حتى الآن بتشكيل المنتخبين.

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وكشف مصدر في اتحاد الكرة لفيتو، أن مصر ستستضيف بطولة شمال أفريقيا للشباب مواليد 2005 في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا، أي بعد ثلاثة شهور من ألان، ومع ذلك لم يتم تشكيل منتخب الشباب حتى ألان ولم يعرف من مديره الفني، وهو ما يدل على أن العشوائية فقط هي شعار صناع القرار داخل مبنى الجبلاية.

هناك أيضا بطولة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة الجزائر في شهر أكتوبر المقبل، يا بعد حوالي شهرين، ومع ذلك لم يقم مجلس جمال علام حتى الآن بتشكيل منتخب الناشئين.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا، غدا الإثنين، بمقر الاتحاد بالجزيرة لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحاسمة.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اجتماع مجلس الجبلاية 

يأتي في مقدمة الملفات المطروحة على طاولة اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، حسم مصير تطبيق دوري المحترفين (القسم الثاني أ) من عدمه، خاصة بعد أن صوتت أندية الجمعية العمومية بالإجماع بإلغاء تطبيقه في الموسم الجديد 2023 - 2024.

ومن المتوقع أن يفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة في جلسته غدا الإثنين، ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008.

 

برنامج إعداد المنتخب الأولمبي

كما يناقش المجلس في اجتماعه غدا برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس 2024، وترتيبات معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر، استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، ومباراة تونس الودية يوم 12 من الشهر نفسه.

بدأ اتحاد الكرة في صرف المستحقات المتأخرة بعد إرسال  اللجان الفرعية،  رقم الحساب الخاص بهم واسم البنك، وإرسال الكشوفات بأسماء قضاة الملاعب.

وبدأ اليوم اتحاد الكرة في صرف المستحقات المتأخرة لحكام الدوري القسمين الثاني والثالث بعد معاناتهم من تأخر صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وكانت حالة من الغضب الشديد سيطرت على حكام الدوري الممتاز وزملائهم في الأقسام الأدنى، بعد تسريب النسبة التي ينوي مجلس الجبلاية صرفها للحكام خلال الساعات القادمة.

 

النسب المقرر صرفها من مستحقات الحكام المتأخرة

وكشف مصدر مطلع باتحاد الكرة لفيتو، أن مجلس الجبلاية سيقوم بصرف مستحقات الدور الأول فقط لحكام القسم الثاني وكذلك سيتم صرف مستحقات الدور الأول لحكام القسم الثالث ومستحقات الدور الأول لحكام القسم الرابع ومستحقات حكام مباريات دورى الجمهورية أ وب كاملة ومعها الكرة النسائية.

ولم يكشف المصدر عن النسبة المقرر صرفها لحكام القسم الأول (الدوري الممتاز)، وإن كانت كل الشواهد تشير إلى أنه سيصرف لهم 50% من مستحقاتهم المتأخرة، على أن يتم صرف باقي المستحقات قبل انطلاقة الموسم الجديد.

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