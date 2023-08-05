اتحاد الكرة يخاطب الأندية بسبب مسابقات دوري الجمهورية للقسم الثاني

دوري الجمهورية للناشئين، طالب اتحاد الكرة الفروع لمخاطبة أندية دوري القسم الثاني لكرة القدم، استعدادا لانطلاق مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب.

وطالب الفروع أندية القسم الثاني التابعة لهم، تحديد الفرق المشاركة في دوري الجمهورية للشباب والناشئين بالموسم الجديد.

وكانت فيتو نشرت مواعيد انطلاق مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب لكرة القدم موسم 2023-2024 لأندية القسم الأول.

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024

مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

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مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

مواليد 2006..الاثنين 4 سبتمبر

مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر

وطالب اتحاد الكرة اندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسخ للاعبين مواليد 2008 و2009.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسننين او عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل اشعة الرسخ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف علي عمل تلك الأشعة.

وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الاشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال اسبوعين من تاريخه.

دوري الجمهورية للناشئين

استحوذت فرق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي علي نصيب الأسد من التتويج ببطولات دوري الجمهورية للناشئين موسم 2022-2023.

وتوج الأهلي بثلاث بطولات لمسابقات الناشئين موسم 2022-2023 وهي بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003 بقيادة محمد شرف، وبطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2005 بقيادة علاء عبده المدير الفني، وبطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007 بقيادة أسامة زكي.

فيما غاب الزمالك ومثله بيراميدز والاتحاد السكندري والمصري والمقاولون وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي عن التتويج بأي بطولة في مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2022-2023.

ونجحت ثلاثة أندية في فرض أسمائها علي منصات التتويج ببطولات دوري الجمهورية للناشئين هذا الموسم وهي إنبي وزد وسموحة.

وتوج فريق سموحة ببطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2001، ونجح فريق زد في التتويج بجدارة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين 2006، ونجح فريق إنبي بقيادة كريم خالد كامل بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للناشئين 2008.

دوري الجمهورية للشباب

وأعلن اتحاد الكرة، إلغاء مسابقة الشباب لكرة القدم مواليد 2001، موسم 2023-2024.

وأعلن اتحاد الكرة عن الأعمار السنية لبطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024.

وأخطر اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز، بموافاة الجبلاية بالرغبة في المشاركة ببطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024 في وقت سابق

ومن المقرر أن تقام بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب لمواليد 2003 2005 و2006 و2007 و2008 و2009.