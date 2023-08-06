مجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمع غدا لمناقشة عدد من الملفات

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا، غدا الإثنين، بمقر الاتحاد بالجزيرة لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحاسمة.

يأتي في مقدمة الملفات المطروحة على طاولة اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، حسم مصير تطبيق دوري المحترفين (القسم الثاني أ) من عدمه، خاصة بعد أن صوتت أندية الجمعية العمومية بالإجماع بإلغاء تطبيقه في الموسم الجديد 2023 - 2024.

ومن المتوقع أن يفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة في جلسته غدا الإثنين، ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008.

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عمومية اتحاد الكرة لإلغاء دوري المحترفين، فيتو

برنامج إعداد المنتخب الأولمبي

كما يناقش المجلس في اجتماعه غدا برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس 2024، وترتيبات معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر، إستعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، ومباراة تونس الودية يوم 12 من الشهر نفسه.

بدأ اتحاد الكرة في صرف المستحقات المتأخرة بعد إرسال اللجان الفرعية، رقم الحساب الخاص بهم واسم البنك، وإرسال الكشوفات بأسماء قضاة الملاعب.

وبدأ اليوم اتحاد الكرة في صرف المستحقات المتأخرة لحكام الدوري القسمين الثاني والثالث بعد معاناتهم من تأخر صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وكانت حالة من الغضب الشديد سيطرت على حكام الدوري الممتاز وزملائهم في الأقسام الأدنى، بعد تسريب النسبة التي ينوي مجلس الجبلاية صرفها للحكام خلال الساعات القادمة.

النسب المقرر صرفها من مستحقات الحكام المتأخرة

وكشف مصدر مطلع باتحاد الكرة لفيتو، أن مجلس الجبلاية سيقوم بصرف مستحقات الدور الأول فقط لحكام القسم الثاني وكذلك سيتم صرف مستحقات الدور الأول لحكام القسم الثالث ومستحقات الدور الأول لحكام القسم الرابع ومستحقات حكام مباريات دورى الجمهورية أ وب كاملة ومعها الكرة النسائية.

ولم يكشف المصدر عن النسبة المقرر صرفها لحكام القسم الأول (الدوري الممتاز)، وإن كانت كل الشواهد تشير إلى أنه سيصرف لهم 50% من مستحقاتهم المتأخرة، على أن يتم صرف باقي المستحقات قبل انطلاقة الموسم الجديد.

تبادل الاتهامات بين بيريرا ومجلس الجبلاية

البرتغالي فيتور بيريرا وصلته الكثير من المعلومات في الفترة الماضية، عن أن وسائل الإعلام تشن ضده حملة هجوم ضارية وتطالب برحيله عن لجنة الحكام وتوفير ألاف الدولارات التي يتقاضاها من أموال الدولة، خاصة أن مستوى التحكيم في تراجع مستمر، الأمر الذي أغضب بيريرا كثيرا من أعضاء مجلس حيث يعتبرهم الخواجة سببا كبيرا فيما يشهده التحكيم المصري من أزمات بسبب ضغط مباريات الدوري خلال الفترة الماضية، وهو ما حرمه من إقامة معسكرات تدريبية للحكام وعقد محاضرات عملية ونظرية للارتقاء بمستوى الحكام، إلى جانب الأزمة الكبرى المتمثلة في عجز مجلس الجبلاية في صرف مستحقات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم المنقضي.