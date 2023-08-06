ضبط 15 طن لحوم فاسدة خلال أسبوع في الجيزة (صور)

قامت أجهزة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والمحليات في محافظة الجيزة خلال الأسبوع الماضى من يوم السبت ٢٩/٧/٢٠٢٣ وحتي الخميس ٣/٨/٢٠٢٣ بضبط ١٥ طن و٥٠٠ كيلوجرام مضبوطات لحوم ومفروم دواجن وهياكل غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من الأماكن بمدينة أكتوبر والعمرانية والوراق، وتم تحرير ٣ محاضر قانونية ضد المخالفين.

بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرقابة علي الأسواق، وتحت إشراف دكتور علاء عبدالعال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.



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محاربة الغش والاحتكار





ويأتي ذلك في إطار مواصلة مديرية التموين جهودها الرقابية لضبط الأسواق والمخالفين ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.



ضبط ١٢٥ بطاقة تموينية

وكان قد ضبط مسؤولو مديرية التموين بمحافظة الجيزة والتجارة الداخلية ١٢٥ بطاقة تموينية بغرض التربح والاستيلاء على المال العام بحوزة بدال تمويني بمجلس مدينة العياط، وذلك خلال حملة تموينية قادتها هالة غريب رئيس المديرية وأسفرت أيضا عن ضبط ٧ شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج 99% مخالف للقرارات والتوجيهات الوزارية وتم تحرير محضر جنح والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة.

نقيب البقالين التموينيين





وكان وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين، قال إنه تم إتاحة جميع السلع والأصناف بالمنافذ التموينية ولا يوجد أي نقص فيها.

وأضاف أن التجار قاموا بصرف الاستعاضة الأولى من مخازن الجملة لتوفيرها للمواطنين أصحاب البطاقات مع بداية الشهر.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير كافة السلع لتوفيرها للمواطنين، بالإضافة إلى استمرار تقديم الحزمة الاجتماعية الاستثنائية لصالح الفئات الأولى بالرعاية في إطار جهود الدولة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة عدد المنافذ الغذائية في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن منافذ التموين بالإضافة إلى منافذ كلنا واحد ساعدت في توفير البديل المناسب للسلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها لدى القطاع الخاص فضلًا عن قلة المعروض.

ارتفاع أسعار سلع المقررات التموينية

من جانبه، نفى الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ما تردد بشأن ارتفاع أسعار سلع المقررات التموينية، خاصة الاستراتيجية لافتا إلى أن قائمة سلع المنظومة التموينية، والتي تضم 32 سلعة، مازالت كما هي على "السيستم" ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وشدد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، لنظم المعلومات والتحول الرقمي على أن القائمة المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي،المتضمنة سلعة الزيت التمويني بسعر 30 جنيها، والسكر التمويني بسعر 14 جنيها ليس لها أساس من الصحة، والغرض منها إثارة البلبلة والقلق بالشارع المصري.



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