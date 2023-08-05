الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

عودة المياه لـ "الرماية" بعد انقطاعها 4 ساعات

إعادة المياه بمناطق
إعادة المياه بمناطق الرماية في الجيزة، فيتو

أعادت محافظة الجيزة، المياه، لمناطق: هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية،  والتي ظلت مقطوعة لمدة 4 ساعات لتنفيذ أعمال الربط الدائم لخط مياه الشرب المغذي لمناطق هضبة الأهرام والهرم وفيصل على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر المرحلة الأولى.

 

وكانت  محافظة الجيزة، أكدت في بيان، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقطع المياه لمدة 4 ساعات تبدأ فى الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة، وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم  السبت الموافق 5/8/2023 لتمكين جهاز مدينة 6 أكتوبر وبالتنسيق مع الشركة المنفذة من إتمام الأعمال المشار إليها. 

Advertisements

 

أماكن انقطاع المياه بالجيزة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية.


وأكدت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ.


وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن قضية التوعية وترشيد استهلاك المياه تحظى باهتمام الدولة المصرية ويعد تنمية وعي المواطن بقضايا المياه، أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة القابضة، والتي تكثف جهودها لهذا الملف الحيوي في ضوء محدودية وثبات الموارد المائية والنمو السكاني المتزايد.

 

 حيث أصبح لازمًا علينا جميعًا توحيد الجهود لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع المياه، مع استخدام التكنولوجيات الحديث التي تعمل علي ترشيد استهلاك المياه ومنها القطع الموفرة لاستهلاكات،المياه ووضعت الشركة من خلال إدارات التوعية بالشركات التابعة على مستوى الجمهورية ملامح خطتها القومية لترشيد استهلاك المياه وتوجيه رسائل التوعية التي تناسب مختلف فئات المجتمع، مع وضع أولوية للمرأة والطفل.

 

وتعتمد منهجية التوعية على عدة محاور رئيسية:

 

المحور الأول

زيادة الوعي القومي للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

 

المحور الثاني

تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية المؤثرة والجهات المعنية بالدولة

 

المحور الثالث

إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي ودور الشركة القابضة وشركاتها التابعة كمنظومة فعالة للحفاظ وتنمية استثمارات القطاع لتحقيق الاستدامة.

 

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع "شركة اكسبوتك تك العالمية" لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولي (أكسبوتك الدولي 2023) لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية مياه البحر وإدارة اقتصاديات المياه ومعالجة وتدوير المخلفات.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية  عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في الفترة من 1-3 أكتوبر 2023 بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، القاهرة.

الرئيس الروسي السابق يهدد بقصف أوكرانيا مرة أخرى

السيسي يستقبل ملك البحرين ويؤكدان تعزيز آليات العمل العربي المشترك

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

6 أكتوبر الهرم وفيصل التجمع الخامس الشركة القابضة لمياه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هضبة الاهرام جهاز مدينة 6 اكتوبر

مواد متعلقة

الرئيس الروسي السابق يهدد بقصف أوكرانيا مرة أخرى

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

مدحت العدل يوجه رسالة لمرتضى منصور ويكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

تنسيق الكليات 2023، الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالتنسيق

بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

المؤشر العالمي للذهب مباشر، سعر جرام المعدن الأصفر مساء السبت بالأسواق 5-8-2023

حارس مرمى الأهلي: عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل الإداري وهذه وجهته المقبلة

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

المزيد

خدمات

المزيد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 5 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث للأسعار

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار

خالد الجندي: بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أي شيء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية