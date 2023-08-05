عودة المياه لـ "الرماية" بعد انقطاعها 4 ساعات

أعادت محافظة الجيزة، المياه، لمناطق: هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية، والتي ظلت مقطوعة لمدة 4 ساعات لتنفيذ أعمال الربط الدائم لخط مياه الشرب المغذي لمناطق هضبة الأهرام والهرم وفيصل على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر المرحلة الأولى.

وكانت محافظة الجيزة، أكدت في بيان، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقطع المياه لمدة 4 ساعات تبدأ فى الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة، وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم السبت الموافق 5/8/2023 لتمكين جهاز مدينة 6 أكتوبر وبالتنسيق مع الشركة المنفذة من إتمام الأعمال المشار إليها.

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أماكن انقطاع المياه بالجيزة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية.



وأكدت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ.



وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن قضية التوعية وترشيد استهلاك المياه تحظى باهتمام الدولة المصرية ويعد تنمية وعي المواطن بقضايا المياه، أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة القابضة، والتي تكثف جهودها لهذا الملف الحيوي في ضوء محدودية وثبات الموارد المائية والنمو السكاني المتزايد.

حيث أصبح لازمًا علينا جميعًا توحيد الجهود لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع المياه، مع استخدام التكنولوجيات الحديث التي تعمل علي ترشيد استهلاك المياه ومنها القطع الموفرة لاستهلاكات،المياه ووضعت الشركة من خلال إدارات التوعية بالشركات التابعة على مستوى الجمهورية ملامح خطتها القومية لترشيد استهلاك المياه وتوجيه رسائل التوعية التي تناسب مختلف فئات المجتمع، مع وضع أولوية للمرأة والطفل.

وتعتمد منهجية التوعية على عدة محاور رئيسية:

المحور الأول

زيادة الوعي القومي للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

المحور الثاني

تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية المؤثرة والجهات المعنية بالدولة

المحور الثالث

إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي ودور الشركة القابضة وشركاتها التابعة كمنظومة فعالة للحفاظ وتنمية استثمارات القطاع لتحقيق الاستدامة.

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع "شركة اكسبوتك تك العالمية" لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولي (أكسبوتك الدولي 2023) لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية مياه البحر وإدارة اقتصاديات المياه ومعالجة وتدوير المخلفات.

ويأتي ذلك تحت رعاية عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في الفترة من 1-3 أكتوبر 2023 بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، القاهرة.