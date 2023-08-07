الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضي التجاري والإداري

كشفت وزارة الإسكان عن طرح قطع أراضي استثمارية بمركز الحي بمدينة ١٥ مايو لخدمة جنوب القاهرة بالامتداد (قطعة رقم ٢٢ ) بنشاط تجارى ادارى ـ و قطعة بالمركز الرئيسي بالامتداد ( قطعة رقم ٧ ) بنشاط تجاري - وقطعة بمنطقة ٢٥٠ فدان الاستثمارية (قطعة رقم ١٠ ) بنشاط تعليمى معهد عالي وذلك في الفترة من 1-8-2023 حتى 15-8-2023.

ويأتي الطرح فى إطار سعي الوزارة الى دعم الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وبداية لجنى ثمار المجهودات الكبيرة التى تقوم بها أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة ولإبراز الدور الكبير الذي تبرزه الدولة فى تنمية الاستثمارات بمدينة ١٥ مايو للتعرف على تفاصيل الطرح واشتراطات البناء والسداد.

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أراضي الإسكان، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منثلة لوزارة الاسكان عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.



موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة بالعاشر من رمضان

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع الأرض بمدينة العاشر من رمضان بنظام الإستثمار بحق إنتفاع بنشاط زراعي غذائية كالآتي:

النسبة البنائية لأراضي الإسكان المطروحة بالعاشر من رمضان

النسبة البنائية: لا تزيد عن 2% من المساحة المخصصة لقطعة الارض.



الارتفاع: المسموح به دور واحد.



المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة.



أراضي ليس بها مصدر مياه ولا شبكه ري.



الحفاظ على نظافة البيئة والالتزام بعدم زيادة المساحة المحددة.



الالتزام بعدم إحداث أي أضرار على استخدامات قطع الأراضي المحيطة.



الالتزام بالمحافظة على المرافق القائمة ان وجدت وحال وجود أي كسور بشبكة المرافق المحيطة يتم الإصلاح على نفقة الشركة.



الإلتزام بآلية التخصيص بنظام مقابل الإنتفاع المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة.



مراعاة احكام القانون رقم 140 لسنة 1996 بشأن الاشغالات، والاليات الواردة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 133 لسنة 2020 والمتضمن آليات التخصيص بنظام مقابل الانتفاع.



اخذ كافة موافقات جهات الاختصاص ( زراعة -........) قبل البدء في اعمال زراعية.

تقديم مقدم الطلب على قطعة الارض عاليه اقرارا منه بمعاينه قطعة الارض معاينه نافيه للجهاله ولا يحق له الاعتراض بخصوص القطعة.



مده حق الانتفاع 15 سنة ويتم تجديدها طبقا الية التخصيص بنظام مقابل الانتفاع المذكورة بموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك حال عدم تعارضها مع خطط التنمية بالمدينة وبموافقة الطرفين.

الالتزام بعدم استغلال الموقع الا في الغرض المخصص له ويحق للهيئة وجهاز المدينة ازالة اي مخالفات علي نفقة الشركة.