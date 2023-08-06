ضبط 43 ألف كتاب تعليمي خارجي لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط قرابة 43 ألف كتاب تعليمى خارجى وأغلفة لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من الجهات المعنية داخل مكتبة بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية والأغلفة تحت التجهيز لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره عثر على ( 42900 كتاب تعليمى خارجى وأغلفة لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
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