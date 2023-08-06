إيمان الجنيدي لـ"فيتو": علمت بتكليفي مستشارا للموسيقيين من فيسبوك ولم أقابل النقيب

علقت المايسترو إيمان الجنيدي علي قرار الفنان مصطفى كامل بتعيينها مستشارا للنقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، والذي أعلن عنه اليوم الأحد.

المايسترو إيمان الجنيدي

وقالت المايسترو إيمان الجنيدي في تصريح خاص لـ"فيتو": “حتى الآن لم ألتق بالفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية وتلقيت تكليفا بتعيني مستشارا للنقيب العام عبر موقع فيس بوك اليوم”.

وأضافت: “ولكني لم ألتق به حتى الآن لتوقيعي علي التعين رسميا”، مشيرة إلى أنها بعد توقيع تعيينها مستشارا لنقيب الموسيقيين ستبدأ في تنفيذ أفكارها وخطتها للفترة المقبلة بالنقابة.

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وتابعت: “لدي خطة لكني لن أفصح عن تفاصيلها إلا بعد لقائي بالفنان مصطفي كامل وبعدها سأكشف عن خطواتي وخطتي للعمل والملفات التي سأتولاها”.

تعيين إيمان الجنيدي مستشارا لنقيب الموسيقيين

وأعلنت المايسترو إيمان الجنيدي أول “مايسترو” في صعيد مصر تعيينها كمستشار للنقيب العام بنقابة المهن الموسيقية وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع “فيس بوك”.

وقالت “إيمان”: “تم تكليفي بمنصب مستشار النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية من النقيب العام الفنان مصطفى كامل وشكرا على ثقتكم الكبيرة”.

ووجهت إيمان الجنيدي رسالة لمصطفى كامل قائلة: "دائما مبدع فى عملك وتفكيرك وقراراتك. وإنجازاتك وشكرا لأخواتي أعضاء الجمعية العمومية على دعمكم الدائم المستمر لي وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة.

من هي المايسترو إيمان الجنيدي

والمايسترو إيمان الجنيدي أول امرأة تحمل لقب “مايسترو في صعيد مصر” وكانت أول سيدة تقود فرقة عدد أعضائها 40 موسيقيا.

كما أنها حصلت علي العديد من الجوائز ومن أبرزهم الجائزة الثانية في مسابقة أفضل مايسترو بمهرجان الفيوم بمشاركة 32 مايسترو من الرجال.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وكانت قد كشفت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهن الموسيقية، مؤخرا عن أسماء الفائزين بمقاعد الأعضاء، وهي كالتالي:

حلمي عبد الباقي أحمد العيسوي الدكتور علاء سلامة المايسترو حمادة أبو اليزيد أحمد أبو المجد منصور هندي نادية مصطفي خالد بيومي منصور الهندي محمد صبحي السيد عاطف إمام علي الشريعي