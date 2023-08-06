الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

استمرار الملاحة في محيط موقع غرق القاطرة فهد بقناة السويس دون توقف (صور)

جانب من حركة الملاحة
جانب من حركة الملاحة اليوم من موقع الحادث، فيتو

تستمر حركة الملاحة في القطاع الجنوبي لـ قناة السويس، وذلك بالتزامن مع عمل فرق الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس في انشال القاطرة "فهد"، والتي تستمر لليوم الثاني على التوالي.   

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فرق الإنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس تواصل عمليات انتشال القاطرة فهد

ترتيب أولويات دخول السفن 

ومن جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن تنظيم حركة الملاحة بالقناة تشهد ترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة.    

جانب من حركة الملاحة اليوم من موقع الحادث، فيتو

 

و تشهد حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساءا 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.
 

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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، استمرار عملية انتشال القاطرة "فهد"بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.
 

 

استمرار أعمال رباط القاطرة 

وأضاف رئيس الهيئة أن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق ٢٤ مترا من خلال مجموعات متتالية  لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة " فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ" وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقت كاف حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.
 

جانب من حركة الملاحة اليوم من موقع الحادث، فيتو
الملاحة، فيتو 

وأشار الفريق ربيع بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

جانب من حركة الملاحة اليوم من موقع الحادث، فيتو
جانب من حركة الملاحة اليوم من موقع الحادث، فيتو
جانب من حركة الملاحة اليوم من موقع الحادث، فيتو

يبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ  60.9 مترا، وعرضها  26.6 مترا، بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.



 

  

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