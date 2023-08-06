الأحد 06 أغسطس 2023
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أسامة ربيع: استمرار أعمال انتشال القاطرة فهد بواسطة الرافعة إنقاذ (صور)

جانب من عمليات الانقاذ،
جانب من عمليات الانقاذ، فيتو

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، استمرار عملية انتشال القاطرة "فهد"بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث. 

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فرق الإنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس تواصل عمليات انتشال القاطرة فهد

ترتيب أولويات دخول السفن 

وأوضح رئيس الهيئة أن تنظيم حركة الملاحة بالقناة تشهد ترتيب اولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة، حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساءا 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن. 

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استمرار أعمال رباط القاطرة 

وأضاف رئيس الهيئة أن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق ٢٤ متر من خلال مجموعات متتالية  لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة " فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ" وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقت كاف حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.
 

جانب من عمليات الانقاذ، فيتو

وأشار الفريق ربيع بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح. 

جانب من عمليات الانقاذ، فيتو
جانب من عمليات الانقاذ، فيتو
جانب من عمليات الانقاذ، فيتو
جانب من عمليات الانقاذ، فيتو

يبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ  60.9 مترا، وعرضها  26.6 مترا، بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.

جانب من عمليات الانقاذ، فيتو



معلومات عن القاطرة فهد 

وتعد القاطرة فهد من قاطرات هيئة قناة السويس العملاقة التي تعد من اكبر قواطر الانفاذ البحرى واخماد الحرائق حيث يبلغ طولها 34.3، فيما يبلغ عرضها 9.57 بغاطس 5.2
وبقوة شد 118 طن، فيما تبلغ السرعة المحددة لها  12.2 عقدة. 

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND  والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

قناة السويس  

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة  ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

 

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عمليات انقاذ القتطرة فند قناة السويس هيئة قناة السويس أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع

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