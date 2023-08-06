فرق الإنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس تواصل عمليات انتشال القاطرة فهد

غرق القاطرة فهد، تواصل الفرق التابعة لهيئة قناة السويس لليوم الثاني على التوالي جهودها للعمل على انتشال القاطرة فهد بمنطقة البلاح، وذلك عقب غرقها جراء تصادمها مع إحدى الناقلات العابرة للقناة.



وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،عن نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة في الكم 51.300 ترقيم القناة لتبدأ أعمال انتشالها وإخلاء المجرى الملاحي خلال الساعات المقبلة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث من القاطرة نبيل الهلالي.

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البدء الفورى فى تيسير حركة الملاحة

وأوضح رئيس الهيئة أنه من المقرر البدء الفوري في تيسير حركة الملاحة بالقناة من قافلة الجنوب من تفريعة الكم 61 ترقيم قناة، على أن يتم تأمين عبور السفن بالاستعانة بالشمندورات التحذيرية التي تحيط بموقع القاطرة الغارقة لحين انتشالها.

قافلة الشمال لم تتوقف

وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بالحادث، فيما سيتم انتظام عبور سفن قافلة الجنوب المتبقية خلال ساعتين على الأكثر.

وأشار الفريق ربيع إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري نجحت في إنقاذ ٦ أفراد من طاقم القاطرة الغارقة وتم نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وحالتهم جميعا مستقرة، فيما مازال البحث جاريا عن أحد أفراد الطاقم حيث مازال مفقود.

فتح تحقيق موسع

ومن المتوقع أن تفتح هيئة قناة السويس تحقيقا موسعا حول واقعة غرق القاطرة فهد، جراء اصطدامها باحدى الناقلات، ويفتح التحقيق عقب انتشال القاطرة من المجرى الملاحي للقناة وكتابة التقارير الفنية وتفريغ الصندوق الأسود الخاص بالقاطرة.

وستعمل هيئة قناة السويس على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتعويض أي من الطرفين سواء كانت الهيئة أو الشركة المالكة للناقلة CHINAGAS LEGEND.

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

قناة السويس

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

معلومات عن الناقلة

يبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.



القاطرة فند من أبرز الوحدات العائمة لقناة السويس

تمتلك هيئة قناة السويس عدد من الوحدات البحرية العائمة منها 31 قاطرة ومن تلك القاطرات القاطرة "فهد " التي غرقت في منطقة البلاح بقناة السويس، اليوم جراء اصطدامها بإحدى ناقلات البترول.

معلومات عن القاطرة فهد

وتعد القاطرة فهد من قاطرات هيئة قناة السويس العملاقة التي تعد من اكبر قواطر الانفاذ البحرى واخماد الحرائق حيث يبلغ طولها 34.3، فيما يبلغ عرضها 9.57 بغاطس 5.2

وبقوة شد 118 طن، فيما تبلغ السرعة المحددة لها 12.2 عقدة.







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