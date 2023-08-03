باريس سان جيرمان يحدد موعد الفحص الطبي لـ ديمبلي

يستعد الفرنسي عثمان ديمبلي لمغادرة فريقه برشلونة الإسباني، والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أنه من المتوقع وصول ديمبلي إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، حيث سيخضع اللاعب للفحص الطبي غدًا الجمعة، تمهيدًا لتوقيع عقود الانضمام لباريس سان جيرمان، للمواسم الخمسة المقبلة، حتى يونيو 2028.

وسيدفع باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي بعقد ديمبلي والبالغة 50 مليون يورو، ليصبح الصفقة التاسعة لباريس سان جيرمان في انتقالاته الصيفية بعد ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو، ومانويل أوجارتي، ولي كانج إن، ولوكاس هيرنانديز، وتشافي سيمونز (معار إلى لايبزيج)، وشير ندور، وأرناو تيناس.

Advertisements

من ناحية أخرى، أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أن الفرنسي عثمان ديمبلي، أخطر النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وقال تشافي، خلال تصريحاته لقناة " TV3" الكتالونية: "لقد أخبرنا ديمبلي أنه يريد الرحيل، ونحن محبطون بسببه".

وواصل: "لا يمكننا منافسة عرض باريس سان جيرمان لضم ديمبلي".

وتابع: "إنها خيبة أمل بالنسبة لي، لأننا اعتنينا به كثيرا ليكون سعيدا، لكن باريس سان جيرمان قدم له عرضا خارج نطاق السوق تماما".

ولم يتواجد ديمبلي على مقاعد البدلاء ضد ميلان باللقاء الودي، حيث جلس في المدرجات.

وحقق برشلونة الفوز في المباراة بهدف دون رد، سجله الشاب أنسو فاتي، الذي ذهب للاحتفال بالهدف رفقة ديمبلي.

صفقة عثمان ديمبلي

وبات فريق باريس سان جيرمان، قريبا للغاية من حسم صفقة التعاقد مع عثمان ديمبلي نجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد عثمان ديمبلي، بإرسال خطاب رسمي في الموعد المحدد.

وأضافت أن النادي الباريسي اتبع نفس الإجراء من قبل في صفقة نيمار في صيف 2017.

وأوضحت: "باريس سان جيرمان أمامه 5 أيام لإتمام الصفقة، كما أن عملية انضمام عثمان ديمبلي أصبحت مسألة وقت فقط".

وأشارت إلى أنه يتبقى حاليا حسم بعض التفاصيل مع الجناح الفرنسي، الذي أكد بالفعل رغبته في الانتقال للفريق الباريسي.

وذكرت ليكيب "مفاوضات برشلونة وباريس قد تنهي صفقة ديمبلي بأكثر من قيمة الشرط الجزائي 50 مليون يورو".

ولفتت أن النادي الباريسي بإمكانه حاليا دفع الشرط الجزائي دفعة واحدة، أو الاتفاق مع برشلونة على سعر أعلى بالتقسيط، وشروط سداد أكثر سهولة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو "هناك اتفاق خاص بين اللاعب والنادي، بعيدا عن الشرط الجزائي، بأن يوافق برشلونة على رحيله بقيمة 50 مليون يورو، إذا أبلغه اللاعب برغبته في المغادرة في أي وقت قبل 31 يوليو 2023".