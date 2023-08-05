سبب تأخر باريس سان جيرمان في إعلان صفقة عثمان ديمبلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سبب تأخر نادي باريس سان جيرمان، في حسم التعاقد مع عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كان اللاعب الفرنسي، قدم طلبًا لناديه برشلونة منذ أيام للموافقة على انتقاله إلى باريس سان جيرمان، بالإضافة للسماح له بالتفاوض على الشروط الشخصية لعقده في "حديقة الأمراء".

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم السبت، كان من المقرر أن يوقع عثمان ديمبلي مع باريس سان جيرمان، أمس الجمعة، لكن تأخرت الصفقة عن الموعد المحدد لها.

Advertisements

وأشارت إلى أن ديمبلي كان يجب أن يجتاز الكشف الطبي بالأمس، لكن تأخر إجراء الفحوصات؛ بسبب أن برشلونة لم يرسل المستندات الخاصة بتأكيد الصفقة.

وذكرت أن برشلونة، استغرق حتى الآن وقتًا أطول من المتوقع لتسليم الأوراق الرسمية للصفقة.

وتعمل إدارة برشلونة على التعاقد مع البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، كي يكون بديلًا للفرنسي عثمان ديمبلي في الموسم المقبل.

باريس سان جيرمان يتفق مع كولو مواني

يواصل نادي باريس سان جيرمان، مساعيه لتعزيز خط هجوم الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

ويريد الفريق الباريسي، تشكيل قوة هجومية جديدة بعد رحيل ليونيل ميسي، وقرب نهاية رحلة كيليان مبابي في ملعب حديقة الأمراء.

وبحسب فلوريان بليتينبيرج، الصحفي بشبكة سكاي ألمانيا، فإن باريس سان جيرمان أصبح على مقربة من ضم الدولي الفرنسي راندال كولو مواني.

وذكر صحفي "سكاي ألمانيا" أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت اتفق بشكل شفهي مع باريس سان جيرمان على الانضمام لصفوفه.

واتخذ الدولي الفرنسي، قرارا بالتحول إلى باريس سان جيرمان والرحيل عن فرانكفورت هذا الصيف، وهو ما أبلغ به مسئولي ناديه بالفعل.

في الوقت ذاته، تبدو مهمة بطل فرنسا، صعبة في ظل مطالبة فرانكفورت بالحصول على 100 مليون يورو نظير بيع اللاعب.

وكان مواني، البالغ من العمر 24 عاما، قد ارتبط اسمه بكبار أوروبا على غرار بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.