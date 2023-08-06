المصري يتقدم بتظلم ضد عقوبات مباراة الأهلي بكأس مصر

أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن المجلس برئاسة كامل أبو علي قرر التقدم بتظلم احتجاج رسمي لدى لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضد العقوبات الموقعة على علي ماهر المدير الفني نتيجة أحداث مباراة الأهلي والمصري بمسابقة كأس مصر.

وأكد عضو المصري أن العقوبات الموقعة على ناديه ظالمة للغاية ولا تتناسب مع أحداث اللقاء.

عقوبات مباراة الأهلي والمصري

كأس مصر، أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات نايحة أحداث مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي بطولة كأس مصر، جاءت كالتالى:

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1- حرمان جماهير النادى الأهلى المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين في بطولة كأس مصر.

2-إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادى الأهلى "مباراتين" قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنية " عشرون ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه - على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث إن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة..

3- حرمان جماهير النادى المصرى المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين فى بطولة كأس مصر..

4- إيقاف على ماهر المدير الفنى للنادى المصرى "أربع مباريات" وغرامة مالية قيمتها 20000 جنيه " عشرون ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة.. على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف حيث إن الإيقافات والإنذارات في مسابقة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة..

5- منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس النادى المصرى من مرافقة الفريق في المباريات لمدة "عامين" اعتبارا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة.

الاهلي والمصري

تقدمت إدارة النادي المصري بمذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة أعلنت من خلالها عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وطالبت إدارة المصري مسئولي اتحاد الكرة بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن أعضاء لجنة التحكيم ، على أن تقوم تلك اللجنة بإجراء تحقيق عاجل وفوري في كافة القرارات التي شهدتها المباراة وتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين حكم المباراة وحكم الفار مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع احتفاظ النادي المصري بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.

كأس مصر، اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا وغاليا من أنياب فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2026.

أهداف مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تقدم مروان حمدى للمصري في الدقيقة 95 ثم تعادل على معلول للأهلي في الدقيقة 100 من ضربة جزاء وبعدما نجح أحمد قندوسي لاعب الأهلى فى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 107 من الشوط الإضافي الثاني لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 ليصعد المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق إنبي.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليلعبا وقت إضافي على شوطين ينجح خلاله الأهلي في إحراز هدف الفوز.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 96 من المباراة، عن طريق مران حمدي الذي قابل كرة عرضية برأسية رائعة.

وتعادل الأهلي من ركلة جزاء أحرزها علي معلول في الدقيقة 100 من عمر المباراة

.فيما جاء هدف الفوز من تمريرة من أفشة وصلت عند قندوسي سددها أرضية من على حدود منطقة الجزاء مرت على يسار جاد إلى داخل الشباك في الدقيقة 108.