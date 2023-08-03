كأس مصر، قندوسي يقود الأهلي للفوز على المصري بالوقت الإضافي والصعود إلى نصف النهائي

كأس مصر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2026.

أهداف مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وتقدم مروان حمدى للمصري في الدقيقة 95 ثم تعادل على معلول للأهلي في الدقيقة 100 من ضربة جزاء وبعدما نجح أحمد قندوسي لاعب الأهلى فى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 107 من الشوط الإضافي الثاني لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 ليصعد المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق إنبى.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجرى أحداثها على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر ليحتكم الفريقين إلى الوقت الإضافي لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وبدأت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحًا منذ البداية رغبة كل منهما فى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث

ومع مرور الوقت بدأ الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب، وظهر أكثر تنظيمًا وبدأ يهاجم مرمى المصري ولكن دون وجود تهديد حقيقي على مرمى مرمى المصرى.

وكاد حسين الشحات أن يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 25 عندما تلقى كرة داخل منطقة جزاء المصري ولكنه سددها في يد محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

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وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.

تشكيل الاهلي أمام المصرى البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل المصري أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: حسين السيد عمرو سعداوي ومحمد دبش وكريم العراقي.

الوسط: ايزي ايميكا وعمرو موسى وإسلام عطية والياس الجلاصي وحسن علي

الهجوم: مروان حمدي

125 مباراة جمعت الأهلي والمصري البورسعيدي

وتعد مواجهة اليوم بين الأهلي والمصري البورسعيدي المواجهة رقم 126 فى تاريخ مواجهات الفريقين حيث تقابلا في 125 مباراة سابقة وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 36 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

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ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

ونجح الأهلي فى الخروج بشباكه نظيفة أمام المصرى في 59 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 27 مباراة.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.

الأهلى يتخطى الداخلية في دور الـ 16

وفاز الأهلي على نظيره الداخلية بنتيجة 2 /0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الكلية الحربية بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

مشوار المصرى البورسعيدي بكأس مصر

ونجح فريق المصرى البورسعيدي في تحقيق الفوز على فريق بترول اسيوط في دور آل32 بنتيجة 3-1 ثم فاز على فريق حرس الحدود في دور ال16 بنتيجة 3-2.

هدافي الأهلى من الجيل الحالى أمام المصرى البورسعيدي

1- أحرز على معلول هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2019 في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

2- سجل على معلول هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

3- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

4- سجل محمد شريف هدفين في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

5- أحرز طاهر محمد طاهر هدفا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين.

6- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين.

8- سجل رامى ربيعه هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2022 في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة