كأس مصر، استمرار التعادل 1-1 بين الأهلي والمصري في الشوط الإضافي الأول

كأس مصر، انتهى الشوط الأول الإضافي بين الأهلى والمصرى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

أهداف مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وأحرز مروان حمدي هدف التقدم للمصرى ثم تعادل علي معلول للأهلى من ضربة جزاء.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجرى أحداثها على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر ليحتكم الفريقين إلى الوقت الإضافي لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

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أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وبدأت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحًا منذ البداية رغبة كل منهما فى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث

ومع مرور الوقت بدأ الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب، وظهر أكثر تنظيمًا وبدأ يهاجم مرمى المصري ولكن دون وجود تهديد حقيقي على مرمى مرمى المصرى.

وكاد حسين الشحات أن يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 25 عندما تلقى كرة داخل منطقة جزاء المصري ولكنه سددها في يد محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وأضاع محمد مجدى أفشة فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 47 عندما صوب تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم لحارس المصري البورسعيدي محمود جاد.

واهدى رامى ربيعة مدافع الأهلي فرصة أحرز هدف في الدقيقة 65 عندما استلم كرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء المصري سددها بجوار القائم لحارس المصري البورسعيدي

وألغى الحكم هدف لمروان حمدي لاعب المصري البورسعيدي في الدقيقة 90 بداعى التسلل وذلك بعد اللجوء إلى حط الفيديو

تشكيل الاهلي أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل المصري أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: حسين السيد عمرو سعداوي ومحمد دبش وكريم العراقي.

الوسط: ايزي ايميكا وعمرو موسى وإسلام عطية والياس الجلاصي وحسن علي

الهجوم: مروان حمدي

125 مباراة جمعت الأهلي والمصري البورسعيدي

وتعد مواجهة اليوم بين الأهلي والمصري البورسعيدي المواجهة رقم 126 فى تاريخ مواجهات الفريقين حيث تقابلا في 125 مباراة سابقة وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 36 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

ونجح الأهلي فى الخروج بشباكه نظيفة أمام المصرى في 59 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 27 مباراة.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.