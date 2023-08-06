الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

حريق فى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة (صور)

حريق فى مستشفى الأزهر
حريق فى مستشفى الأزهر بدمياط، فيتو

نشب حريق فى مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الأحد، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على ألسنة اللهب.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن دمياط تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

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وحاصرت قوات الحماية المدنية ألسنة اللهب ومنعت خطر الامتداد إلى المستشفى وإخماد الحريق فيما تجرى أعمال التبريد.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي وراء اشتعال النيران والتهم الحريق قسم العناية المركزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

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حريق في مستشفي دمياط الجديدة قوات الحماية المدنية غرفة عمليات النجدة مديرية أمن دمياط مدينة دمياط الجديدة

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