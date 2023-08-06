الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

الحماية المدنية تنقذ شخصا احتجز داخل مصعد بأحد العقارات

قوات الحماية المدنية،فيتو
قوات الحماية المدنية،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من إنقاذ أحد الأشخاص عقب احتجازه بمصعد معطل بأحد العقارات.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا باحتجاز أحد الأشخاص داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين تعطل المصعد وبداخله (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وذلك حال توجهه لزيارة شقيقه بالعقار، وتم مساعدته وإخراجه "دون إصابات"، وتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثته.

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يأتي ذلك  في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة لسرعة التعامل والاستجابة الفورية مع كافة البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

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الحماية المدنية قوات الحماية المدنية وزارة الداخلية مديرية أمن الفيوم

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