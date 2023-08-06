الأمن العام يضبط 124 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 83696 حكما قضائيا

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن حملاته؛ وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

خلال 24 ساعة من ضبط 312 قضية مخدرات و124 قطعة سلاح ناري

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (312) قضية مواد مخدرة.. بإجمالي (344) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (226,894 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (33,350 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,764 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14,150كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (1,907 كيلو جرام) وكمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,595 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (905 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (867 جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (430 جرام) و(31150) قرص مخدر.

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قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (124 قطعة سلاح ناري بحوزة 101 متهم)، و212 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (83696) حكما قضائيا متنوعا، و20 متهما في مجال ضبط المتهمين الهاربين، 17 متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، 225 دراجة نارية مخالفة، 21724 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.