محافظ الشرقية يحيل 55 موظفا للتحقيق لعدم تواجدهم

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا حيالهم لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين كما أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التحقيق مع 55 موظفا تغيبوا عن العمل

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قام المحاسب عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركزى كفر صقر وديرب نجم لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ١٥ من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بكفر صقر التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل بالاضافة الى عدم حضور ٣ من العاملين بمقر الإدارة الزراعية بكفر صقر التابعة لمديرية الزراعة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وكذا عدم حضور ٣٧ من العاملين بمستشفى ديرب نجم المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

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الديوان العام لمحافظة الشرقية

هذا وقام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لمحافظة الشرقية، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركز ديرب نجم، لمتابعة سير وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.وأسفرت أعمال اللجان عن عدم تواجد 3 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية برمكيم التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 5 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية دبيج التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 6 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية جميزة بني عمرو التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو

وأيضا سجلت اللجان عدم تواجد 10 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية جميزة بني عمرو التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم حضور 2 من العاملين بمقر مركز شباب قرية جميزة بني عمرو التابع لإدارة شباب مركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب كما قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز منيا القمح وأبو حماد وأبو كبير وكفر صقر وههيا لمتابعة سير وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

اللجان رصدت 40 موظفا غير متواجدين

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٤٠ من العاملين بمدرسة القطاوية الجديدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية كما تبين عدم حضور ٤ من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد ٨ من العاملين بمدرسة السيد محمود صالح الابتدائية بقرية هربيط ( الفترة الصباحية ) التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، كما تبين عدم حضور ٣ من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.