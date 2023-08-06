محافظ الشرقية في زيارة مفاجئة لأبوكبير وكفر صقر

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة مفاجئة لقرية بني عياض التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وسيرًا على الأقدام تفقد محافظ الشرقية شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين والتقى بالأهالي وتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، موجها رئيس المركز بتلبيتها فورا والتواصل الدائم معهم وتوفير حلول عاجله لكافة المشكلات التي يعانون منها.

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استقدام الجليدر لتسوية الشوارع

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس المركز باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية، وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة وإتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين ثم توجه محافظ الشرقية لمدينة كفر صقر لمتابعة أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة شارع بنك مصر وتفريعاته بطول 400 متر وبتكلفة مليون و377 ألف جنيه مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدا في توفير كافة احتياجات المواطنين ويسعى جاهدًا لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية بما يحقق النفع العام ويعود بالفائدة على المواطنين.

المحافظ يلتقى بالمواطنين

والتقى المحافظ بالمواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهًا رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

كما شهدت جولة المحافظ بمدينة كفر صقر تفقد عددا من شوارع المدينة للتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة والوقوف على الخطوات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين وكذلك وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين واستمرار حملات رفع الإشغالات وإزاله السلالم والتلتوارات المخالفة أمام العقارات السكنية والمحال التجارية لتوسعة الطريق وتيسير حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.

حملات رش مكثفة بجميع الشوارع

وأطلقت الأجهزة التنفيذية بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، حملات رش مكثفة بجميع شوارع وقطاعات المدينة، وعددًا من القرى التابعة لها، باستخدام سيارة رش المبيدات، لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض والذباب، خاصة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، للقضاء علي هذه الحشرات للحفاظ على صحة المواطنين.

تأتى الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس صبحى الهادى، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، وإشراف الإدارة الصحية، بتكثيف حملات رش الذباب والبعوض وتطهيرالبرك والمستنقعات بنطاق مركز كفر صقر، لمنع انتشارالأوبئة والأمراض والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وحدة الملاريا بمشاركة سيارات تحمل أجهزة الرش

واستهدفت الحملة التي جاءت بإشراف وحدة الملاريا، بمشاركة سيارات محملة بالأجهزة، الأحياء والشوارع والمصالح الحكومية والأسواق بمدينة كفر صقر، بالتزامن الأعمال اليومية لتغطية أنحاء المدينة ومقاومة اليرقات بالمصارف وأماكن تجمع المياه، وتم إطلاق حملة مكبرة بنطاق عدد من قري مركز كفر صقر تضمنت قرى ابن العاص والهجارسة والرباعى والفرايين وناطورة وأبو شرابية وحانوت وسنجها وشنيط الحرابوة لمكافحة الناموس والذباب بالشوارع وأماكن التجمع«المستنقعات والمجاري المائية، والبرك».