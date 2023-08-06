الاستجابة لـ96 % من المشاكل المرسلة لمنظومة الشكاوى في الشرقية

أكد الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة، ،مشيرًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تمثل إحدى الآليات المهمة

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

ياتى ذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن والإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى كما فيما اشارمحافظ الشرقية على أهمية الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المحافظة تلقت (70) شكوى خلال شهر يوليو الماضى، تم الإستجابة لعدد (68) شكوى بمعدل إنجاز 97٪.

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وليد عبدالحميد مدير منظومة الشكاوى بالمحافظة

أكد وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية على تلقي شكاوى المواطنين أول بأول على منظومة الشكاوى الحكومية من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية (2333391/055) أو الخط الساخن: 16528 كما يمكن إرسال الشكوى من خلال الموقع الالكتروني للمنظومة والموضح على الصفحة كما يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم الواتس آب: 01150606783.

1998شكوى خلال يوليو الماضى

و اشار مدير البوابة الإلكترونية، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (1998) شكوى واستغاثة، خلال شهر يوليو الماضى، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى،و تمت الاستجابة لـ (1921) شكوى بنسبة (96%)، وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (77) شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المشاكل الواردة بالصحف ووسائل الاعلام

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حل مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام والصحافة الورقية لتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فورا.جاء ذلك ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان ( أزمة طريق العزازي – أبو شلبي بالشرقية تبحث عن حل) بخصوص شكوى الأهالي من سوء حالة طريق العزازي - ابو شلبي مما يُعيق حركة السيرللمواطنين والمركبات وأفادت مديرية الطرق والنقل بالشرقية أن الطريق المشار إليه يربط مركزي أبو حماد - فاقوس وكلاهما مدرج بخطة حياة كريمة ( المرحلة الثانية) حيث تم إدراج الطريق بخطة الرصف وسيتم رد الشىء لأصله عقب الإنتهاء من أعمال المرافق به.

شكوى بعنوان هناء قادرة باختلاف بالحسينية

وردا على شكوى أخرى تحت عنوان (هناء" قادرة باختلاف" ) بخصوص رغبة المواطن ( ع.ع) في الحصول على معاش لإبنته المريضة حيث أفادت مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية أنه بالرجوع الى إدارة الحسينية افادت أن ابنته من ذوي الهمم وتبلغ من العمر 24 عاما وتعيش ضمن اسرة مكونه من ٣ أفراد وتم تحويلها للكشف الطبي وتبين انها مستحقة طبيا حيث تم قبول تسجيل الحالة على برنامج تكافل وكرامة وجاري استخراج الفيزا من قبل وزارة التضامن وعمل بحث مساعدة من مؤسسة تكافل بعد استكمال المستندات....وذلك لمساعدة الأسرة على تحمل أعباء الحياة.

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