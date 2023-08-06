الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد فوزه برئاسة المجلس الأعلى لليبيا، خبير يكشف تأثير محمد تكالة على المشهد السياسي

محمد تكالة، فيتو
محمد تكالة، فيتو

قال الدكتور يسري عبيد، الباحث فى العلاقات الدولية‏ لدى ‏معهد البحوث والدراسات العربية، إن فوز محمد تكالة بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة خلفا للمشري، لن يكون له تأثير كبير على المشهد السياسي  في ليبيا.

المجلس الأعلى للدولة السبب وراء عرقلة الانتخابات 

وأوضح يسري عبيد، أن المشكلة الكبيرة تكمن في آلية عمل المجلس الأعلى للدولة سواء في فترة المشري أو غيره، مؤكدا أن المجلس هو الذي عرقل إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في أواخر عام 2022، احتجاجا على ترشيح المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.

وأكد الباحث فى العلاقات الدولية‏ لدى ‏معهد البحوث والدراسات العربية، أن مجلس الدولة هو الذي سمح لحكومة فايز السراج السابقة بإجراء اتفاقيات أمنية سمحت بوجود قوات تركية ومرتزقه سوريين على الأراضي الليبية.

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ونوه يسري عبيد إلى أن تغيير أي من قادة المجلس الأعلى للدولة  لن يكون له تأثير كبير على المشهد السياسي في ليبيا، سواء تولى محمد تكالة أو غيره.

وفاز محمد تكالة في  الجولة الثانية من الانتخابات علي المرشح خالد المشري رئيس المجلس السابق لمدة خمس ولايات متتالية، والذي كان قد حصل على 49 صوتا في الجولة الأولى مقابل 39 صوتا  لتكالة، غير أن الأخير استطاع الفوز عليه في الجولة الثانية بعد حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا للمشري.

 

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خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة في ليبيا بعد فوز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة

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فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

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