خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة في ليبيا بعد فوز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة

قال الدكتور محمد الجزار، الباحث في الشؤون الإفريقية، إن التفاعلات السياسية التي شهدتها انتخابات المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أدت إلى فوز محمد تكالة بمنصب رئيس المجلس، بعد تغلبه في الجولة الثانية من الإنتخابات علي المرشح خالد المشري رئيس المجلس السابق لمدة خمس ولايات متتالية، والذي كان قد حصل على 49 صوتا في الجولة الأولى مقابل 39 صوتا لمحمد تكالة، غير أن تكالة استطاع الفوز عليه في الجولة الثانية بعد حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا للمشري.

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سيناريوهات المشهد السياسي الليبي بعد فوز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة

وأضاف محمد الجزار:" أن فوز تكالة المدعوم من حزب العدالة والبناء ذي المرجعية الإسلامية، والمدعوم أيضا من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، قد يكون له تغيرات على المشهد السياسي الليبي، حيث أن صعوده هذا قد يؤدي إلى زيادة التنافس السياسي داخل المشهد الليبي، خاصة إذا ما تبني سياسات مختلفة عن سابقه المشري، الذي كان يحظى بقبول إقليمي ودولي إلى حد كبير، في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الدولية والإقليمية لتسوية الأزمة الليبية، وإنهاء الانقسام السياسي.

محمد تكالة، فيتو

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية لمخرجات هذه العملية الإنتخابية قال الباحث في الشؤون الإفريقية، أن فوز تكالة من الممكن أن يكون فرصة للتوافق خلال الفترة المقبلة لرأب الصدع الليبي والتوافق لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد، إذا ما استطاع كسب كافة الأطراف ومد يده للجميع , وهو ما يحتاج إلى دعم دولي وإقليمي حقيقي لهذه الخطوة، بجانب وجود إرادة سياسية بين أطراف المشهد السياسي في الداخل الليبي لإنجاح ذلك المسار وإعلاء الهوية الوطنية بدلا من الهويات والولاءات التحتية.

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وتابع: "أن هذه معادلة صعب تحقيقها في ظل الأزمات الدولية والإقليمية التي تشهدها المنطقة وتمسك كل طرف بمصلحته الشخصية ومقدار المكاسب التي تعود عليه من الانتخابات، حيث يفضل العديد من النخب السياسية في ليبيا استمرار الوضع القائم وتعطيل مسار الانتخابات حفاظا علي مصالحهم الشخصية، غير مهتمين بمستقبل الدولة الوطنية الليبية".

فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة

وفاز محمد تكالة، اليوم الأحد، برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، جلسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لانتخاب الرئيس ونائبيه ومقرر المجلس.

وأجرى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تحضيراته لإجراء انتخابات مكتب الرئاسة، وسط منافسة ساخنة من عدد من الأسماء، أبرزها خالد المشري.

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" الليبية أن الأسماء الأربعة المتنافسة على منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة هي خالد المشري، ونعيمة الحامي، ومحمد تكالة، وناجي مختار.