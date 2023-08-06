الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة في ليبيا بعد فوز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة

محمد تكالة، فيتو
محمد تكالة، فيتو

قال الدكتور محمد الجزار، الباحث في الشؤون الإفريقية، إن التفاعلات السياسية التي شهدتها انتخابات المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أدت إلى فوز محمد تكالة  بمنصب رئيس المجلس، بعد تغلبه في الجولة الثانية من الإنتخابات علي المرشح خالد المشري رئيس المجلس السابق لمدة خمس ولايات متتالية، والذي كان قد حصل على 49 صوتا في الجولة الأولى مقابل 39 صوتا لمحمد تكالة، غير أن تكالة استطاع الفوز عليه في الجولة الثانية بعد حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا للمشري. 

Advertisements

سيناريوهات المشهد السياسي الليبي بعد فوز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة 

وأضاف محمد الجزار:" أن فوز تكالة المدعوم من حزب العدالة والبناء ذي المرجعية الإسلامية، والمدعوم أيضا من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها  عبدالحميد الدبيبة، قد يكون له تغيرات على المشهد السياسي الليبي، حيث أن صعوده هذا قد يؤدي إلى زيادة التنافس السياسي داخل المشهد الليبي، خاصة إذا ما تبني سياسات مختلفة عن سابقه المشري، الذي كان يحظى بقبول إقليمي ودولي إلى حد كبير، في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الدولية والإقليمية لتسوية الأزمة الليبية، وإنهاء الانقسام السياسي. 

محمد تكالة، فيتو 

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية لمخرجات هذه العملية الإنتخابية قال الباحث في الشؤون الإفريقية، أن فوز تكالة من الممكن أن  يكون فرصة للتوافق خلال الفترة المقبلة لرأب الصدع الليبي والتوافق لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد، إذا ما استطاع كسب كافة الأطراف ومد يده للجميع , وهو ما يحتاج إلى دعم دولي وإقليمي حقيقي لهذه الخطوة، بجانب وجود إرادة سياسية بين أطراف المشهد السياسي في الداخل الليبي لإنجاح ذلك المسار وإعلاء الهوية الوطنية بدلا من الهويات والولاءات التحتية.

اقرأ أيضا:

فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

وتابع: "أن هذه معادلة صعب تحقيقها في ظل الأزمات الدولية والإقليمية التي تشهدها المنطقة وتمسك كل طرف بمصلحته الشخصية ومقدار المكاسب التي تعود عليه من الانتخابات، حيث يفضل العديد من النخب السياسية في ليبيا استمرار الوضع القائم وتعطيل مسار الانتخابات حفاظا علي مصالحهم الشخصية، غير مهتمين بمستقبل الدولة الوطنية الليبية".

فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة 

وفاز محمد تكالة، اليوم الأحد، برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية.

وانطلقت صباح اليوم الأحد،  جلسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لانتخاب الرئيس ونائبيه ومقرر المجلس.

وأجرى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تحضيراته لإجراء انتخابات مكتب الرئاسة، وسط منافسة ساخنة من عدد من الأسماء، أبرزها خالد المشري.

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" الليبية أن الأسماء الأربعة المتنافسة على منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة هي خالد المشري، ونعيمة الحامي، ومحمد تكالة، وناجي مختار.

txt

فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

txt

أبرزها المشري، أسماء المتنافسين على رئاسة الأعلى للدولة في ليبيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليبيا محمد تكالة فوز محمد تكالة فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية المجلس الاعلي للدولة في ليبيا المشري عبدالحميد الدبيبة انتخابات رئاسية المجلس الأعلى للدولة

مواد متعلقة

فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

أبرزها المشري، أسماء المتنافسين على رئاسة الأعلى للدولة في ليبيا

الموت في الصحراء.. المهاجرون غير الشرعيين يفجرون أزمة بين ليبيا وتونس.. مخيمات عشوائية تأوي آلاف الأفارقة المهددين بالموت عطشا

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

رابطة الأندية تعلن محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري 2022-2023

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية