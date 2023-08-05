السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

اصنعي بنفسك كريما طبيعيا لشد البشرة وتفتيحها

شد البشرة، فيتو
شد البشرة، فيتو

شد البشرة من الأمور التي أصبحتْ تلجأ الفتيات إليها للتخلص من التجاعيد والخطوط التي تؤثر في مظهر البشرة ونضارتها.

وشد البشرة عادة يكون من خلال عمليات التجميل ولكنه عالية التكلفة لذا تبحث الفتيات عن الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعمل على شد البشرة.

 

كريم طبيعي لشد البشرة وتفتيحها

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم طبيعي لشد البشرة وتفتيحها.

المكونات:-

ملعقة أرز مطحون

ملعقة نشاء ذرة

ملعقة جل صبار

ملعقة زبادي

الطريقة:

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونقلبها جيدًا.
  • ثم نضيف الزبادي وجل الصبار ونقلب جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس ناعم خالي من أي تكتلات.
  • ثم نصب الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق.
  • نحفظه بالثلاجة وصلاحيته أسبوع.
  • حيث نفرده على البشرة النظيفة ونتركه لمدة 10 دقائق، ثم نغسل الوجه بعدها.
  • نكرر القناع يوميًّا للحصول على أفضل النتائج.
كريم طبيعي لشد البشرة، فيتو 

 

احصلي على بشرة ناعمة وجميلة كالأميرات من خلال اتباع هذه الخطوات 

وللعناية بالبشرة، يجب أولا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

 

- يجب تقشير البشرة بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

 

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.

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- استخدام السيروم

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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كريم طبيعي لشد البشرة شد البشرة دعاء محمد خبيرة التجميل العناية بالبشرة التجاعيد

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