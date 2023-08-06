سيب وأنا أسيب، 5 أشياء غير منطقية بالمسلسل أثارت تساؤلات الجمهور

مسلسل سيب وأنا أسيب، يعتبر مسلسل سيب وأنا أسيب من أبرز المسلسلات التي يتابعها قطاع كبير من الجمهور حاليًا، وبالرغم من النجاح الذي حققه المسلسل إلا أنه هوجم بسبب وجود أمور غير منطقية به، ومن أبرز الأشياء التي يغلب عليها عدم المنطقية.

الخلع أسهل من تحمل مرارة الزواج

من أبرز الأشياء التي علق عليها الجمهور هي الأزمة التي بني عليها الصراع في المسلسل، وهي رفض أحمد السعدني الانفصال عن هنا الزاهد وطلبها في بيت الطاعة ومطاردتها له لكي يطلقها، بالرغم من أن حل الخلع سيكون أسهل وأيسر بكثير من هذا الأمر. خاصة أنها مقتدرة ويمكنها بالإستعانة بمحاميها الشهير خلع إبراهيم (أحمد السعدني) بسهولة ويسر دون الحاجة لكل هذا الصراع من الأساس.

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الحارة الشعبية في الإسكندرية

تبدو الحارة الشعبية في الإسكندرية في مسلسل سيب وأنا أسيب غير حقيقية في تفاصيلها بصفة عامة وتفتقد إلى المزيد من الاهتمام بالتفاصيل حتى تبدو حقيقية ومنطقية أكثر.

شقة أحمد السعدني

ولاقت شقة أحمد السعدني في مسلسل سيب وأنا أسيب الكثير من التعليقات من قبل الجمهور حيث وصفها البعض أنها تصلح لأن تكون شقة في التجمع لشخص ثري لا شقة في حارة شعبية بالإسكندرية خاصة أنها تتسم بالاتساع والجمال في تفاصيلها.

هروب هنا الزاهد

وجاء قرار هروب هنا الزاهد من منزل والديها ليلة زفافها وذهابها لتبدأ حياتها العملية الناجحة في لبنان غير منطقي فلم يوضح المسلسل أي تفاصيل سوى هروبها بفستان الزفاف أثناء إقامة حفل الزفاف وأن القرار جاء مفاجئًا أي أنها لم تكن لديها خطط حول الهروب، وبالتالي لم يكن معها الأموال اللازمة أو المستندات التي يحتاجها السفر وكذلك لم تكن تملك سوى فستانها فكيف يمكنها السفر والاشتراك في المسابقة بهذه السهولة في ظل حالة أسرتها المادية المتواضعة وفي ظل قرارها المفاجئ بترك إبراهيم والهرب من منزل والديها.

انتظار أحمد السعدني

ويعتبر انتظار ابراهيم لحبيبته وزوجته نبيلة في مسلسل سيب وأنا أسيب التي هربت غير منطقيًا، فهو صاحب ورشة سيارات وليست عليه مسئوليات كبيرة، وكان من الممكن أن يلاحقها في لبنان خاصة أن أخبارها متاحة للجميع وأصبحت مصممة أزياء ومؤثرة شهيرة والطريق إليها ليس بالعسير ولكن في المقابل ظل إبراهيم في انتظارها لحين عودتها ومواجهتها بالزواج منها.