إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الحر بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى قليوب العام وتقديم كافة الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين ان السيارة كانت متجهه من محافظة المنوفية للقاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم كل من: "هايدى سمير فتحى، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعلاء رشدى، مصاب بجرح سطحي باليد، وميهتاب رضا، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وشيماء حسن، مصابة بجرح باليد، ونورا علاء، مصابة يكدمات، وجميعهم مقيمين أشمون محافظة المنوفية".

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وجرى نقل المصابين جميعا لمستشفى قليوب العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.