الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مصرع طالب صدمته سيارة نقل في القليوبية

مصرع طالب بالعبور،فيتو
مصرع طالب بالعبور،فيتو

شهدت المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، مصرع طالب صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية في دائرة قسم شرطة ثان العبور، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

محافظ القليوبية يتفقد المجمعات الخدمية بمبادرة حياة كريمة

مصرع عامل غرقا بمياه نهر النيل في القليوبية

وكان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، ومصرع طالب إثر إصابته بنزيف بالمخ.

Advertisements

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "فارس ح ر"، 17 سنة، طالب، إثر إصابته بنزيف بالمخ، جراء حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم شرطة ثان العبور، وذلك بسبب محاولة المتوفي تخطى السيارة النقل بدراجته النارية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بمؤخرة السيارة النقل.

وتم  نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بمدينة العبور موقع فيتو مياه نهر النيل محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد المجمعات الخدمية بمبادرة حياة كريمة

لأول مرة، استحداث عيادة المشورة بالمركز الطبي بكفر شكر في القليوبية

مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات رؤساء وحدات المرور

محافظة القليوبية تعلن عن وظائف لـ 119 مهندسا

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

انخفاض أسعار البيض اليوم، الشعبة توضح السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

سعر السكر اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية