محافظ القليوبية يتفقد المجمعات الخدمية بمبادرة حياة كريمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة بمدينة شبين القناطر لتفقد المجمعات الخدمية بمدينة شبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لدفع الأعمال للانتهاء منها وتسليمها وإدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن، ورافق المحافظ خلال الجولة خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد المجمعات الخدمية بقرى مركز شبين القناطر بقرى طحانوب وكفر شبين والأحراز وطحوريا، حيث أكد على أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهرى في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وتفقد الهجان تلك المجمعات والتي تضم مكاتب (التموين، والشئون الاجتماعية، السجل المدني، البريد، الشهر العقاري) وسيتم تشغيل تلك الخدمات طبقًا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، مؤكدا أن جميع التجهيزات ستتم على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم استخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان.

وأضاف أنه يوجد 9 مجمع خدمي تم تنفيذها بالمرحلة الأولى بنطاق مركز شبين القناطر، وهي (طحوريا - الجعافرة - نوى - كفر شبين - الأحراز - القشيش - المريج - طحانوب - منشأة الكرام)، وتم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للمجمعات الخدمية التسعة وجاري تركيب العدادات كما تم الانتهاء من توصيل مرفق المياه وجاري تركيب العدادات وتم الانتهاء من توصيل الكهرباء لـ (۷) من المجمعات الخدمية وجاري تركيب العدادات لهم وجاري توصيل الكهرباء لـ (۲) مجمع خدمي.

وأكد محافظ القليوبية أن تلك المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700م٢ ويتكون المبنى في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 مليون جنيه لكل منهم، ويضم "وحدة محلية، مجلس محلي، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين".

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