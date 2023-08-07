الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أهم 10 دول مستوردة للسيراميك المصري، تعرف عليها

سيراميك، فيتو
سيراميك، فيتو

تراجعت صادرات السيراميك خلال الفترة من "يناير إلى مايو 2023 بنسبة -20%، لتصل إلى 58 مليون دولار، مقابل 72 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، ويأتي ذلك طبقا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء.

أهم الدول المستوردة للسيراميك المصري

1- احتلت ليبيا المرتبة الأولى، حيث سجلت الصادرات إليها خلال الفترة من “يناير إلي مايو 2023” بقيمة  21.308 مليون دولار مقابل  23.786 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 بنسبة تراجع 10%.

Advertisements

2- جاءت  الأردن  فى المرتبة الثانية بإجمالي 8.495 مليون دولار قيمة صادرات مقابل 11.005 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 23%.

3- احتلت فلسطين المركز الثالث بقيمة  3.614 ملايين دولار مقابل 5.429 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 33%.

4- بلغت صادرات القطاع إلى السودان نحو 3.343 مليون دولار مقابل 4.781 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 30%.

5- بلغت صادرات القطاع إلى الجمهورية اليمنية بإجمالى 3.217 مليون دولار مقابل 6.440 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 50%.

6- بلغت صادرات القطاع  إلى السعودية  نحو 3.141 مليون دولار مقابل 6.726 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 53%.

7- بلغت صادرات القطاع  إلى رومانيا  نحو 2.814 مليون دولار مقابل 642 الف دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة زيادة تقدر بـ 338%.

8- بلغت صادرات القطاع  إلى لبنان  بقيمة 2.381 مليون دولار مقابل 3.142 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 24%.

9- بلغت صادرات القطاع  إلى ألمانيا الاتحادية  نحو 2.275 مليون دولار مقابل 1.835 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 24%.

10- بلغت صادرات القطاع  إلى كينيا بإجمالى  841 ألف  دولار مقابل 1.089 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 23%.

 

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 6-8-2023 في سوق مواد البناء بالمنيا

خبير عقاري: السوق العقاري يعاني ارتفاعا في مواد البناء

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المجلس التصديري لمواد البناء السيراميك صادرات السيراميك التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أهم الدول المستوردة للسيراميك المصري

مواد متعلقة

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 6-8-2023 في سوق مواد البناء بالمنيا

خبير عقاري: السوق العقاري يعاني ارتفاعا في مواد البناء

الأكثر قراءة

أول تعليق من مرتضى منصور على رحيل سيد عبد الحفيظ من الأهلي

"لغز كبير".. رضا عبد العال يعلق على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

أعضاء نادي الزمالك ينظمون وقفة احتجاجية الجمعة المقبل، اعرف التفاصيل

مرتضى منصور: نجم الزمالك اتفق مع أمير على التجديد

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

بسبب ترافيس سكوت، طرد فتاة إسرائيلية من فندق بالقاهرة، والمنشآت الفندقية ترد

عرض ضخم من اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح

وزارة الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة

Advertisements

منوعات

المزيد

سر الجثة العارية في البرميل الغارق

السعودية تمنح التأشيرة السياحية إلكترونيًا لمواطني 8 دول

مخاوف من تغير هوية فرنسا الإقليمية والثقافية بسبب الاحتباس الحراري

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم 6-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية