أهم 10 دول مستوردة للسيراميك المصري، تعرف عليها

تراجعت صادرات السيراميك خلال الفترة من "يناير إلى مايو 2023 بنسبة -20%، لتصل إلى 58 مليون دولار، مقابل 72 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، ويأتي ذلك طبقا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء.

أهم الدول المستوردة للسيراميك المصري

1- احتلت ليبيا المرتبة الأولى، حيث سجلت الصادرات إليها خلال الفترة من “يناير إلي مايو 2023” بقيمة 21.308 مليون دولار مقابل 23.786 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 بنسبة تراجع 10%.

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2- جاءت الأردن فى المرتبة الثانية بإجمالي 8.495 مليون دولار قيمة صادرات مقابل 11.005 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 23%.

3- احتلت فلسطين المركز الثالث بقيمة 3.614 ملايين دولار مقابل 5.429 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 33%.

4- بلغت صادرات القطاع إلى السودان نحو 3.343 مليون دولار مقابل 4.781 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 30%.

5- بلغت صادرات القطاع إلى الجمهورية اليمنية بإجمالى 3.217 مليون دولار مقابل 6.440 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 50%.

6- بلغت صادرات القطاع إلى السعودية نحو 3.141 مليون دولار مقابل 6.726 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 53%.

7- بلغت صادرات القطاع إلى رومانيا نحو 2.814 مليون دولار مقابل 642 الف دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة زيادة تقدر بـ 338%.

8- بلغت صادرات القطاع إلى لبنان بقيمة 2.381 مليون دولار مقابل 3.142 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 24%.

9- بلغت صادرات القطاع إلى ألمانيا الاتحادية نحو 2.275 مليون دولار مقابل 1.835 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 24%.

10- بلغت صادرات القطاع إلى كينيا بإجمالى 841 ألف دولار مقابل 1.089 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تراجع 23%.