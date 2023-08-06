الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وزير الدفاع الفرنسي يكشف حقيقة تورط روسيا في انقلاب النيجر

قادة الانقلاب في
قادة الانقلاب في النيجر، فيتو

قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، إن  مجموعة فاجنر الروسية ليست وراء الانقلاب في النيجر.

دور فاجنر في انقلاب النيجر 

وأضاف وزير الدفاع الفرنسي، أن مجموعة فاجنر من الممكن أن تقوم  بدعم قادة الانقلاب في النيجر، محذرا من عواقب ذلك
وانتقد سيباستيان لوكورنو، "الانقلاب في النيجر"، ووصفه بأنه خطأ فادح في التقدير، محذرا من أنه سيؤدي لإضعاف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وقال وزير الدفاع الفرنسي، في إطار إجابته على سؤال حول تداعيات إلغاء المجلس العسكري النيجيري لاتفاقيات التعاون العسكري مع باريس على القوات الفرنسية": إن "هذا الإعلان جاء بلا تفكير وهو يفتقر للشرعية وبالتالي فهو باطل".

وأوضح  لوكورنو  في مقابلة خاصة أجراها مع وكالة “فرانس برس”:  أن "فرنسا تعترف بسلطات النيجر الشرعية فقط، تماما مثل أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والعديد من الدول الحليفة.. النيجر واحدة من أفقر البلدان في العالم.. 40% من موازنة البلاد تأتي من المساعدات الخارجية، وستعاني بشدة من غيابها إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري.. كما أن السياق الأمني صعب للغاية مع وجود "بوكو حرام" من جهة، وتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى من جهة أخرى".

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التواجد العسكري الفرنسي في النيجر

وجدد وزير الدفاع الفرنسي في تصريحاته التأكيد على أن التواجد العسكري الفرنسي في النيجر جاء "بطلب من السلطات النيجرية "الشرعية" للمساعدة في مكافحة الإرهاب.. واتخذت هذه المساعدة أشكالا عدة، وهي: التدريب والمساعدة الاستخباراتية، وكذلك الدعم القتالي بقيادة النيجر.. لذلك، تختلف طريقة العمل عن طريقة عمل قوة "برخان"، التي كنا ننشرها في مالي".

وتابع وزير الدفاع الفرنسي في حديثه: "بدأ التعاون العسكري القائم منذ عام 2019، بتحقيق نتائج مهمة، لا سيما في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي (بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر).. عندما زرت المنطقة، رأيت أن آلاف الكيلومترات المربعة قد أعيدت للسكان، لا سيما لأغراض الرعي والإنتاج الزراعي، لذلك ليس الرئيس محمد بازوم وحده من يُحتجز رهينة، بل عمليا، جميع سكان النيجر".

الانقلاب يضعف مكافحة الإرهاب

وحذر وزير الدفاع الفرنسي من أن "هذا الانقلاب يضعف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث تصعّد الجماعات الإرهابية المسلحة نشاطها.. هذا خطأ جسيم في التقدير يتعارض تماما مع مصالح البلد"، على حد قوله.

وردا على سؤال حول الدور الذي قد تؤديه فرنسا في حال قررت مجموعة "إيكواس" التدخل بعد انتهاء مهلتها الممنوحة للانقلابيين اليوم، قال: إن "الإنذار قد صدر وليس لي أن أعلق عليه.. نرى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتولى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة، مع اتخاذ مواقف قوية لصالح احترام القانون الدولي والعمليات الديمقراطية.. هذه خطوة هامة يجب دعمها، والعديد من البلدان، من بينها نيجيريا والسنغال والبنين وساحل العاج، تخطط لإجراءات للخروج من هذه الأزمة".

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