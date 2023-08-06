سيناريوهات التدخل العسكري المحتمل في النيجر

مع انتهاء المهلة التي منحتها لهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، اليوم الأحد، لا يزال ضغط المجتمع الدولي على الانقلابيين في النيجر يتصاعد يوما تلو الآخر.

وأعلنت "إيكواس"، أنه تم تحديد الخطوط العريضة لتدخل عسكري محتمل ضد الانقلابيين في النيجر، بعدما منحتهم مهلة 7 أيام لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.

ويعني ذلك أن خطة إيكواس للتدخل العسكري باتت جاهزة وأصابع دول عدة على الزناد، لكن وسط السرية التي يقتضيها التحرك، لا يعرف على وجه التحديد متى سيبدأ ولا من أي محور سينطلق.

ويأتي هذا فيما أبدت عدة دول غربية، وفي مقدمتها فرنسا، دعمها بحزم وتصميم" لجهود إيكواس الهادفة إلى دحر محاولة الانقلاب، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

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عمليّا، دول الجوار المؤيدة لاحتواء الانقلاب بالقوة، تبدو حدودها مسارا محتملا للتدخل، بينما نيجيريا، التي تعتبر القوة خيارا أخيرا لا مفر منه ما لم يتراجع الانقلابيون عن تحركهم، وبالتالي لا يستبعد أن تكون حدودها منطلقا للتدخل العسكري.

وفي بنين، البلد الذي أبدى استعداده لإرسال قواته إلى نيامي متى ما جاء القرار الأخير من "إيكواس"، أما ليبيا لم يخرج منها بعد أي موقف بشأن استخدام القوة في النيجر،بينما الجارة الشمالية الجزائر، ورغم معارضتها للانقلاب، لكنها ترى أن أي محاولة لإعادة بازوم بالقوة ستزيد الوضع تأزما، وبالتالي فحدودها مع النيجر، التي تبلغ نحو ألف كيلومتر، لن تكون منطلقا لأي عملية عسكرية.

ومن جانت تشاد، فهي الأخرى لا تؤيد التدخل بالقوة، حسب ما جاء على لسان وزير دفاعها، مما يعني منطقيا أن حدودها لن تستخدم في أي تدخل عسكري.

في المقابل، تلوح دول أخرى بدعم قادة الانقلاب في نيامي، ومنها بوركينا فاسو ومالي، اللتان تعارضان أي تدخل عسكري محتمل.

وبحسب سكاي نيوز عربية، حذر الباحث في شؤون إفريقيا، الدكتور محمد عبدالكريم، من أن التدخل العسكري "سيؤدي بالمنطقة إلى حالة من الفوضى".

ويُرجع هذا الإصرار الجماعي على هذا النوع من التدخل إلى:

"إيكواس" تريد إنهاء الانقلاب في النيجر لوقف حمى الانقلابات المتنامية في غرب القارة، حيث إن عدة دول مؤهلة للحاق بركب غينيا ومالي وبوركينا فاسو ومؤخرا النيجر، وأن النيجر مركز وجود قوات فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، والتي تتولى مهام محاربة الجماعات الإرهابية في غرب إفريقيا، بينما نيجيريا والسنغال وغانا تقود تيار التدخل العسكري، أما فرنسا ستدعم عملية التدخل من جانب "إيكواس" لأنه يخدم مصالحها.

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