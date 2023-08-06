كندا تعلق مساعدات التنمية المباشرة لحكومة النيجر
حذت أوتاوا حذو واشنطن وعواصم غربية أخرى، في تعليق مساعداتها المباشرة لحكومة النيجر، عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وقالت الحكومة الاتحادية، السبت، إن كندا قررت تعليق مساعدات التنمية المباشرة لحكومة النيجر ردًا على محاولة الانقلاب في البلاد.
وأضافت الحكومة في بيان أن التعليق سيشمل دعم كندا المباشر المرتبط بالميزانية لحكومة النيجر.
وكانت الولايات المتحدة علقت، الجمعة، بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر. لكنها قالت إنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، "كما أوضحنا منذ بداية هذا الوضع، فإن تقديم المساعدة الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديموقراطي واحترام النظام الدستوري".
ووضع مسؤولو دفاع دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" خطة لعمل عسكري إذا لم يتم إسقاط انقلاب النيجر، اليوم الأحد.
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