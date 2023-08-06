الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

كندا تعلق مساعدات التنمية المباشرة لحكومة النيجر

النيجر،فيتو
النيجر،فيتو

حذت أوتاوا حذو واشنطن وعواصم غربية أخرى، في تعليق مساعداتها المباشرة لحكومة النيجر، عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وقالت الحكومة الاتحادية، السبت، إن كندا قررت تعليق مساعدات التنمية المباشرة لحكومة النيجر ردًا على محاولة الانقلاب في البلاد.

وأضافت الحكومة في بيان أن التعليق سيشمل دعم كندا المباشر المرتبط بالميزانية لحكومة النيجر.

وكانت الولايات المتحدة علقت، الجمعة، بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر. لكنها قالت إنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية.

Advertisements

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، "كما أوضحنا منذ بداية هذا الوضع، فإن تقديم المساعدة الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديموقراطي واحترام النظام الدستوري".

ووضع مسؤولو دفاع دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" خطة لعمل عسكري إذا لم يتم إسقاط انقلاب النيجر، اليوم الأحد.

سيناريوهات التدخل العسكري المحتمل في النيجر

انتهاء مهلة "إيكواس" للمجلس الحاكم في النيجر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخارجية الامريكي الرئيس محمد بازوم الولايات المتحدة بازوم حكومة النيجر

مواد متعلقة

سيناريوهات التدخل العسكري المحتمل في النيجر

انتهاء مهلة "إيكواس" للمجلس الحاكم في النيجر

السنغال تستعد لإرسال قوات عسكرية للنيجر في هذه الحالة

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

سيب وأنا أسيب، 5 أشياء غير منطقية بالمسلسل أثارت تساؤلات الجمهور

قرار جمهوري بإنشاء جامعة السويدي للتكنولوجيا

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

سعر السكر اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية