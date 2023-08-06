إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الإقليمي
أصيب 8 أشخاص بسبب حادث تصادم 3 سيارات بطريق الدائري الإقليمي ونقلوا إلى المستشفى.
وكانت غرفة عمليات المرورتلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى طريق الدائري الإقليمي.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بسيارتين ونتج إصابة 8 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
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