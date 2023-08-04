افتتاح 3 مراكز تأهيل وعلاج طبيعي في الغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية،افتتاح 3 مراكز للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية التابعة لمركز طنطا وقطور وسمنود خلال شهر يونية ويوليو الماضي.

جاء ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن أعمال التطوير والافتتاحات الخاصة بالوحدات الصحية تضمنت ثلاث أقسام للعلاج الطبيعي، أحدهما في وحدة ميت عساس التابعة لمركز سمنود، وحدة شوبر التابعة لمركز طنطا وحده دماط التابعة لمركز قطور وذلك بهدف زيادة نطاق التوسع الأفقى فى تقديم الخدمات العلاجية النوعية لسكان الريف المصري.

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وأشاد وكيل الوزارة بمستوى التعاون المتميز بين مديرية الصحة بالغربية والمجتمع المدنى بالقري، والذين شاركوا في تجهيز وإعداد الأقسام بشكل يضمن تقديم خدمات متميزة لسكان قرية القرى

كما اثنى على المجهود المبذول في إنشاء وتجهيز الأقسام فى وقت قياسى، والذي يعتبر احد نتائج التعاون المثمر والمستمر بين ادارتى العلاج الطبيعى والرعاية الأساسية بالمديريه من جهه واعضاء المجتمع المدنى بالغربية من جهة اخرى، من اجل تقديم خدمات العلاج الطبيعى والتأهيل لكافة سكان المحافظة والقري والمناطق الاكثر احتياجًا.