الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر والصين في مونديال الشابات

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة شابات تحت 19 عاما، مواجهة قوية اليوم السبت أمام منتخب الصين، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا في المجر.

موعد مباراة مصر والصين

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والصين في الـ4 عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام منتخب الكاميرون بنتيجة (3-0)، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب تشيلي بنفس النتيجة، وخسر في الجولة الثالثة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (3-0)، وخسر أيضا في الجولة الرابعة أمام منتخب المجر بنتيجة (2-3).

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ويحتل منتخب الشابات حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط، فيما يأتي منتخب الصين في الصدارة بـ9 نقاط.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر حتى الآن كالتالي:

الصين - 12 نقاط

الأرجنتين - 9 نقاط

المجر - 8 نقاط

مصر - 7 نقاط

الكاميرون - بدون نقاط

تشيلي - بدون نقاط

قائمة منتخب الكرة الطائرة شابات

وتضم قائمة المنتخب كل من، ملك البحيري - فرح الحناوي - فريدة أسامة - ريماز أشرف - ندى وائل - سلمى البحيري - خديجة شوشة - ملك سامح - نيجار إسماعيل - ملك مجدي - لوجي ياسر - ملك شاهين.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني رفقة منتخبات الكاميرون وتشيلي والأرجنتين والمجر والصين.

ويأتي جدول مباريات منتخب الكرة الطائرة في دور المجموعات لبطولة العالم كالتالي:

مصر × الكاميرون - 1 أغسطس (انتهت بفوز منتخب مصر)

مصر × تشيلي - 2 أغسطس (انتهت بفوز منتخب مصر)

مصر × الأرجنتين - 3 أغسطس (انتهت بخسارة منتخب مصر)

مصر × المجر - 5 أغسطس (انتهت بخسارة منتخب مصر)

مصر × الصين - 6 أغسطس

منتخب الشباب ينهي مشاركته في بطولة العالم

وأنهى منتخب الشباب بقيادة هاني مصيلحي المدير الفني مؤخرا مشاركته في منافسات بطولة العالم والتي أقيمت في البحرين.

واحتل المنتخب الوطني المركز التاسع في ترتيب البطولة، بعد الفوز على منتخب التشيك في المباراة الأخيرة.

وكان المنتخب قد خاض خمس مباريات في دور تحديد المراكز فاز في مواجهتين أمام أمريكا والمكسيك، وخسر في المواجهة الثالثة أمام منتخب التشيك، قبل أن يحقق الفوز على منتخب كندا، ويفوز على التشيك في المباراة الأخيرة.

مشوار منتخب الكرة الطائرة

وخاض المنتخب الوطني 8 مباريات في بطولة العالم، خسر في ثلاثة مواجهات أمام البرازيل وإيطاليا والتشيك، وفاز في 5 لقاءات أمام المكسيك (مباراتين) والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والتشيك.

وجاءت نتائج منتخب الكرة الطائرة كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (0) – (3) البرازيل

مصر (0) – (3) إيطاليا

مصر (3) – (1) المكسيك

وتحول منتخب مصر بعد دور المجموعات للمنافسة على تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ16، في مجموعة تضم منتخبات أمريكا والمكسيك والتشيك.

دور تحديد المراكز

وخاض منتخبنا مباراتين في دور تحديد المراكز جاءت نتائجهم كالتالي:

مصر (3) – (1) أمريكا

مصر (3) – (1) المكسيك

مصر (1) - (3) التشيك

مصر (3) - (1) كندا

مصر (3) - (1) التشيك

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة شباب

وضمت بعثة المنتخب 12 لاعبا هم:

مركز 4: علي وائل – عمرو الزمر – حمزة الصافي – حازم رشاد

مركز 2: زياد أسامة – أحمد ياسر

معد: عمر عابد – ياسين محمد

سنتر بلوك:عبد الرحمن الشحات – أحمد إبراهيم – عبد الله أسامة

ليبرو: ياسين أشرف