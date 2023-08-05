الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

أول إجراء من هيئة قناة السويس عقب تمكنها من انتشال القاطرة فهد

قاطرات الهيئة أرشيفية،
قاطرات الهيئة أرشيفية، فيتو

غرق القاطرة فهد بقناة السويس، تتخذ هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، عددًا من الإجراءات حيال الحوادث البحرية التي تقع بها والتي من أهمها فتح تحقيق حول تلك الحوادث.   

الدفع بفريق إنقاذ بحري لانتشال قاطرة هيئة قناة السويس الغارقة

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فتح تحقيق موسع 

ومن المتوقع أن تفتح هيئة قناة السويس تحقيقًا موسعًا حول واقعة غرق القاطرة فهد، جراء اصطدامها بإحدى الناقلات، ويفتح التحقيق عقب انتشال القاطرة من المجرى الملاحي للقناة وكتابة التقارير الفنية وتفريغ الصندوق الأسود الخاص بالقاطرة.  

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كما ستعمل هيئة قناة السويس على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتعويض أي من الطرفين سواء كانت الهيئة أو الشركة المالكة للناقلة CHINAGAS LEGEND.  

 

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND  والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة. 

 

توقيت التصادم بقناة السويس  

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة  ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها. 

 

معلومات عن الناقلة 

يبلغ طول الناقلة 230 مترًا، وعرضها 36 مترًا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليًّا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث. 

 

الدفع بفرق الإنقاذ 

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم. 

 

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