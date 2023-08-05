أمن الإسماعيلية يكثف جهوده للتوصل لقتلة سيدة داخل منزلها بالتل الكبير

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، جهودها للتوصل لمرتكبي واقعة قتل سيدة داخل مسكنها في ناحية أبو عيادة التابعة لقرية البعالوة بمركز ومدينة التل الكبير.

وكان قد وجه اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المباحث الجنائية بتكثيف جهودها وتشكيل فرقة بحث، لضبط المتهمين بقتل سيدة داخل منزلها في إحدى القرى التابعة لمركز مدينة التل الكبير وقيامهم بسرقة بعض الأجهزة اللوحية وقطعة ذهب ومبلغ مالى.

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اخطار بمصرع سيدة

وكان قد تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة التل الكبير يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى التل الكبير المركزى بوصول "جيهان.أ.م" 47 عام ربة منزل مقيمة عزبة ابوعيادة جثة هامدة مصابة بعدة طعنات بالرقبة والبطن والرأس.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

أقوال الزوج

وبسؤال زوج المجنى عليها والذى يدعى"الشوادفى.ا.م" 58 عام موظف بهيئة الأوقاف قال انه أثناء عودته من عمله وبرفقته أولاده عثر على زوجته مسجاه على ظهرها بطرقة المنزل ومصابة بعدة طعنات واكتشافه سرقة 2 تابلت وخاتم ذهب ومبلغ مالى 300 جنيه وأنه قرر نقلها للمستشفى لاسعافها ولكنها كانت فارقت الحياة ولم يتهم احد بقتلها.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



على صعيد أخر كانت قد ألقت وحدة مباحث مركز أبوصوير برئاسة المقدم محمد هشام،القبض علي المتهمين بارتكاب واقعة قتل عجوز وسرقة سيارته الملاكي بالإكراه بدائرة المركز.



توجيهات بضبط الجناة

ووجه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق من المباحث الجنائية، برئاسة المقدم محمد هشام رئيس مباحث أبوصوير لكشف لغز الواقعة ضم الرائد محمود مأمون والنقباء أحمد عاطف ومصطفي حرب معاونو مباحث أبوصوير.



ونجحت مباحث مركز أبوصوير في تحديد هوية مرتكبي الواقعة في أقل من 10 ساعات وهم 4 أشخاص بينهم شخص وزوجته واثنين من أقاربهما ورصد تحركاتهم بعد سرقة السيارة بغرض بيعها، وبإعداد عدة أكمنة لهم تمكن ضباط المباحث من القاء القبض عليهم.

واستعادت مباحث أبوصوير السيارة المسروقة، وبمواجهة المتهمين بتحريات المباحث أقرو بارتكاب الواقعة وقيامهم باصطحاب المجني عليه بغرض توصيلهم إلي إحدي المناطق في مدينة المستقبل.

واعترف المتهمون بقيامهم بالتخلص من المجني عليه في أحدي المناطق النائية قرب مقابر مدينة المستقبل، مستغلين هدوء المنطقة وخلوها من المارة والقاء الجثمان في الشارع والفرار بالسيارة.



اخطار بسرقة سيارة



وكان قد تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، اخطارا من نقطة شرطة المجمع الطبي بالإسماعيلية يفيد بوصول شخص يدعي يوسف حسن هاشم، بالمعاش مصاب بسحجات بالجسم وتوفى عقب وصوله المستشفى.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى المستشفى وبسؤال شقيقه أكد أن المجنى عليه عقب خروجه على المعاش قام بالعمل على سيارته الملاكى لتوصيل الركاب مشاوير خاصة وسفر.

وأضاف بأنه شقيقه خرج اليوم من منزله بالكيلو 2 وذهب إلى مدينة الإسماعيلية بسيارته للعمل عليها فى مشاوير خاصة لتوصيل الركاب.

العثور على صاحب السيارة

ولفت إلى أنه بعد عدة ساعات اتصل عليه احد الأشخاص ليخبره أن شقيقه تم العثور عليه ملقى على الطريق وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ولكنه فارق الحياة فور وصوله بعد أن تمت سرقة سيارته الملاكى.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لزويها عقب التشريح وتكليف ضباط مباحث مركز ابوصوير بسرعة التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والوصول إلى مرتكبيها.



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