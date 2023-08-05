الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

قناة السويس: تحديد موقع القاطرة الغارقة وانتظام الملاحة في اتجاه الجنوب

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع من موقع الحادث، فيتو

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة في الكم 51.300 ترقيم القناة لتبدأ أعمال انتشالها وإخلاء المجرى الملاحي خلال الساعات المقبلة. 

أول إجراء من هيئة قناة السويس عقب تمكنها من انتشال القاطرة فهد

تعرف على القاطرة فهد الغارقة في قناة السويس

 جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث من القاطرة نبيل الهلالي. 

تيسير حركة الملاحة 

وأوضح رئيس الهيئة أنه من المقرر البدء الفوري في تيسير حركة الملاحة بالقناة من قافلة الجنوب من تفريعة الكم ٦١ ترقيم قناة، على أن يتم تأمين عبور السفن بالاستعانة بالشمندورات التحذيرية التي تحيط بموقع القاطرة الغارقة لحين انتشالها. 

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قافلة الشمال لم تتوقف 

وأكد رئيس الهيئة  أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بالحادث، فيما سيتم انتظام عبور سفن قافلة الجنوب المتبقية خلال ساعتين على الأكثر. 

الفريق أسامة ربيع من موقع الحادث، فيتو

وأشار الفريق ربيع إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري نجحت  في إنقاذ ٦ أفراد من طاقم القاطرة الغارقة وتم نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وحالتهم جميعا مستقرة، فيما مازال البحث جاريا عن أحد أفراد الطاقم حيث مازال مفقود. 

فتح تحقيق موسع 

ومن المتوقع أن تفتح هيئة قناة السويس تحقيقا موسعا حول واقعة غرق القاطرة فهد، جراء اصطدامها باحدى الناقلات، ويفتح التحقيق عقب انتشال القاطرة من المجرى الملاحي للقناة وكتابة التقارير الفنية وتفريغ الصندوق الأسود الخاص بالقاطرة.  

وستعمل هيئة قناة السويس على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتعويض أي من الطرفين سواء كانت الهيئة أو الشركة المالكة للناقلة CHINAGAS LEGEND.  

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND  والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة. 

الفريق أسامة ربيع من موقع الحادث، فيتو

 

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة  ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها. 

معلومات عن الناقلة 

يبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث. 

الدفع بفرق الإنقاذ 

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم. 

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