خبيرة أسواق مال: الأحد المؤشر السبعيني للشركات يشهد انطلاقة بحركة التعاملات

جاء قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%، وهذا القرار خالف التوقعات بتثبيت سعر الصرف وبذلك من النتائج المترتبة عليه هو التأثير في حركة التعاملات بالبورصة المصرية.

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دينا صبحى، فيتو

الأحد المؤشر السبعيني للشركات يشهد انطلاقة بحركة التعاملات

من جانبها، قالت دينا صبحى خبيرة أسواق المال لـ "فيتو": "المؤشر الرئيسى يسير باتجاه عرضى حاليا ولن يصعد كثيرا تحسبا للحذر الموجود خلال الجلسات السابقة بحركة التعاملات، والأسبوع المقبل يشهد انطلاقة للمؤشر السبعينى وبالحديث عن قرار المركزى يوم الخميس لا يوجد له اى تأثير نهائي لكن هناك من يستغل رفع الفائدة ويحاول إغراق السوق فى بداية جلسة اليوم الأحد لكن هذه المرة من الممكن أن ينتابها بعض من الصعوبة بسبب قوة سهم بلتون والسيولة القوية به".

الجدير بالذكر، أن قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة 1 %، كان القرار الأقل توقعا خلال الفترة القليلة الماضية نظرا لارتفاع معدلات التضخم، ومن المحتمل أن يكون المردود في البورصة غير مؤثر، مشيرة إلى أنه قد لا تتأثر البورصة كثيرا بالقرار.

تداولات جلسة نهاية الأسبوع

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% عند مستوى 17451 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21125 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 3510 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5178 نقطة.