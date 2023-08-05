الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

البطولة العربية، لاعبا السد والشرطة يعادلان رقم نجم الزمالك

مباراة السد القطري
مباراة السد القطري والشرطة العراقي في البطولة العربية، فيتو

البطولة العربية، عادل أكرم عفيف لاعب السد القطري، وأوسو رستم، لاعب الشرطة العراقي، رقم سيد عبد الله "نيمار"، لاعب الزمالك، في البطولة العربية للأندية (بطولة كأس الملك سلمان).

وتمكن كل من عفيف ورستم من تسجيل ثنائية في مباراة السد والشرطة التي انتهت بفوز الأخير 4 / 2 في ربع نهائي البطولة العربية، لينضما إلى سيد نيمار نجم الزمالك في قائمة مميزة للاعبين سجلوا ثنائية في مباراة واحدة خلال النسخة الجارية من البطولة العربية.

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نيمار كان أول لاعب سجل ثنائية في مباراة واحدة، جاءت خلال مباراة فريقه الزمالك ضد الاتحاد المنستيري التوني في الجولة الأولى من دور المجموعات، كما يتميز نجم الزمالك عن عفيف ورستم كونه سجل ثنائيته بعدما دخل بديلًا في الشوط الثاني، فيما كان الثنائي القطري والعراقي أساسيًا في مباراة اليوم.

يذكر أن الزمالك ودَّع البطولة العربية للأندية من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

فيما فاز نادي الشرطة العراقي على نظيره السد القطري  بنتيجة 4 / 2،  في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أولى مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

بهذه النتيجة يتأهل الشرطة العراقي لنصف نهائي البطولة العربية بينما يودع السد القطري البطولة من دور الـ8.

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السد القطري والشرطة العراقي، فيتو 
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السد القطري والشرطة العراقي، فيتو 

 

أهداف مباراة السد القطري والشرطة العراقي

سجل هدف السد القطري اللاعب أكرم عفيف عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 24، ثم تعادل أمير صباح خضير في الدقيقة 32، وسجل رستم الهدف الثاني للشرطة العراقي من ضربة جزاء في الدقيقة 59، ثم سجل أحمد فرحان الهدف الثالث في الدقيقة 70، قبل أن يختتم رستم أهداف الفريق العراقي بالدقيقة 78، بينما سجل هدف السد الرابع اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة 81.

 

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السد القطري والشرطة العراقي، فيتو 
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السد القطري والشرطة العراقي، فيتو 

وانطلقت اليوم السبت مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية “كأس الملك سلمان” المقامة حاليا في السعودية، والمقرر أن تختتم فعالياتها يوم 12 أغسطس الجاري.

وتستعرض فيتو في السطور التالية القيمة السوقية للأندية الثمانية التي تأهلت للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية على النحو التالي:

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السد القطري والشرطة العراقي، فيتو 

اتحاد جدة –  78,03 مليون يورو 
الشرطة العراقي – 2,78 مليون يورو
السد القطري – 45،43 مليون يورو
الهلال السعودي – 163,63 مليون يورو 
الشباب السعودي – 23،63 مليون يورو
النصر السعودي – 128,58 مليون يورو 
الرجاء المغربي – 17،22 مليون يورو
الوحدة الإماراتي – 37,75 مليون يورو

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البطولة العربية سيد نيمار الزمالك الشرطة العراقي السد القطري اكرم عفيف أوسو رستم

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