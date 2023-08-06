هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5، تعرف على السعر والمواصفات

سامسونج Galaxy Z Fold5, بعد قيام سامسونج بإطلاق هاتفها الجديد القابل للطى يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت عن مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5.

مواصفات هاتف سامسونج

ويأتى هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy الذي يوفر للمستخدمين تجربة ألعاب على أكبر شاشة هاتف ذكي منGalaxy، كما يعزز الرسومات ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين الألعاب الديناميكية ووظائف الألعاب المتعددة.

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كما يأتى الهاتف مزودا بوضع Flex Hinge المفصل المرن الجديد والكاميرا الاحترافية مع خاصية FlexCam وتم تجهيز الشاشة الرئيسية فى الهاتف بطبقة لتحمل الصدمات وخلفية أعيد تصميمها لعرض أكثر موثوقية وثباتًا وإلى جانب دعم IPX8، وإطار الألومنيوم الواقي Armor Aluminium، وزجاج Cornin Gorilla Glass Victus2 المستخدم في شاشة الغلاف المرنة والغطاء الخلفي؛ كما تم تعزيز الحماية بشكل أكبر بواسطة المفصل المرن Flex Hinge، حيث يتسم نظام المفصل المدمج الجديد بهيكل مزدوج الجوانب.

ولمساعدة المستخدمين على القيام بالمزيد من المهام أثناء التنقل؛ توفر الشاشة الرئيسية مقاس 7.6 بوصة مشاهدة واسعة وغير متقطعة حتى يتمكن المستخدمون من المشاهدة في الوضع الرأسي أو الأفقي بالإضافة إلى ذلك، زادت ذروة السطوع بأكثر من 30%، بما يصل إلى 1750 شمعة، لتجربة مشاهدة في الهواء الطلق، حتى تحت ضوء الشمس الساطع.

كما تطورت من النوافذ المتعددة Multi Window و App Continuity إلى مجموعة واسعة من الخصائص بما في ذلك شريط المهام، والسحب والإفلات، وتحسين تطبيقات الطرف الثالث وتم أيضًا تعديل إصدار قلم S Pen Fold الذي تم طرحه في الجيل الثالث من هاتف Fold في عام 2021 لتقديم تجربة كتابة على Galaxy Z Fold5.

كما يتيح شريط المهام للمستخدمين سرعة تبديل التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، حيث أصبح الآن متاح تشغيل أربع تطبيقات حديثة وجاهزة للعمل بكفاءة أكثر ويمكن أن تؤدي خاصية السحب والإفلات باليدين لزيادة الإنتاجية عند نقل المحتوى بين التطبيقات والشاشات وما على المستخدم سوى لمس صورة مع الاستمرار في تطبيق معرض سامسونج بإصبع واحد واستخدام إصبع آخر لفتح تطبيق سامسونج Notes لسحب الصورة وإفلاتها.

ومن خلال النافذة المنبثقة المخفية، يمكن أن يواصل التطبيق العمل في الخلفية، بما يسمح للمستخدمين مشاهدة محتوى الفيديو في وضع ملء الشاشة والدردشة مع الأصدقاء في نافذة منبثقة على جانب الشاشة.

ويوفر إصدار S Pen Fold الجديد الأقل حجمًا والأكثر إحكاما سهولة إضافية من التعليقات التوضيحية والتعبير عن الأفكار في الوقت الفعلي، مع إمكانيّة وضعه في الجيب بشكل مريح تتسم حافظة Slim S Pen بسُمك مماثل للحافظة العادية للطي.

ويضمن نظام التبريد المتطور لجهاز Galaxy Z Fold5 الأداء الأمثل خلال الألعاب الماراثونية، عبر التقنية الذكية لتقليل وتشتيت الحرارة، وبالتالي توفير الحد الأدنى من الانقطاع وعدم حدوث انخفاض في جودة الأداء.

كما يتسم Galaxy ZFold5 بمجموعة من المواد المعاد تدويرها تفوق نظيرتها في الأجيال السابقة، بما في ذلك الزجاج المعاد تدويره والألمنيوم والبلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، والذي يتم الحصول عليه من شباك الصيد المهملة وبراميل المياه وزجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات وحتى الورق المستخدم في صندوق التغليف الخاص بالهاتف مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة 100%.

ويأتي الجهاز مزودًا بخمس سنوات من تحديثات الأمان وأربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل، مما يساعد على إطالة دورة حياة المنتج.

سعر هاتف سامسونج

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 باللون الأزرق الجليدي، والأسود الفانتوم، والكريمي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأغطية التي توفر التطبيق العملي بما في ذلك غطاء رفيع لقلم S Pen وغطاء أدوات شفاف وغطاء مصنوع من الجلد وغطاء مع حزام ويأتى الهاتف بسعر 1800 دولار للنسخة 256 جيجا مع رامات 12 جيجا.