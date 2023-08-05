مواصفات ساعات سامسونج  Galaxy Watch6 وClassic بعد اطلاقها عالميا

أطلقت سامسونج للإلكترونيات عالميا سلسة ساعات Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic وخلال السطور التالية نستعرض ساعات سامسونج الجديدة.

مواصفات ساعات سامسونج

تأتي السلسلتان Galaxy Watch6 وWatch6 Classic من سامسونج بإطار أنحف 30%، مع إطار دوار أرفع بنسبة 15% على التوالي، وتتسم سلسلة Galaxy Watch6 بواجهات جديدة تفاعلية بينما تتيح الأشرطة الجديدة التي تعمل بنقرة واحدة للمستخدمين المزج بين أحزمة الساعة ومطابقتها وأصبحت الشاشة اكبر بنسبة 20%، فضلًا عن وجود لوحة مفاتيح أكبر وتتسم الشاشة بعرض البيانات بطريقة أكثر حيوية مع الدقة العالية بسطوع يصل إلى 2,000 شمعة في المتر المربع، إلى جانب خاصية ضبط سطوع الشاشة دائمًا.

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كما تأتي سلسلة Galaxy Watch6 ببطارية أكبر واستهلاك منخفض للبطارية ويمكن شحنها بسرعة خلال ثماني دقائق كما يمكن للمستخدمين إضافة ثماني ساعات إضافية، لتكون بمثابة أداة لتتبع نومهم أثناء الليل.

توفر سلسلة Galaxy Watch6 قدرات مختلفة على معصم كل مستخدم وتجمع محفظة سامسونج الجديدة على Galaxy Watch6 بين Samsung Pay وSamsung Pass لدمج المزيد من الخدمات في محفظة المستخدم، بما في ذلك بطاقات الهوية وتذاكر الأحداث وبطاقات الصعود إلى الطائرة، إضافة إلى بطاقات الائتمان وبطاقات العضوية، وتكون جميعها في ساعاتهم.

وتتيح الخاصية المحسّنة للتحكم بالإيماءات للمستخدمين إدارة الساعة بسهولة، عن طريق استخدام إيماءات بسيطة للوصول إلى الخدمات المطلوبة، كما يتيح لهم تحديد اختصاراتهم والوصول إلى التطبيقات والوظائف بدون لمس.

وعبر تطبيق WhatsApp، يمكن لمستخدمي Galaxy Watch البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، وبدء من خريف هذا العام، يمكن للمستخدمين الاستمرار في التعامل مباشرة من ساعتهم باستخدام تطبيقات جديدة من Google Calendar وGmail، والتي ستكون متاحة على نظام التشغيل Wear OS.

ويمكنهم أيضًا تتبع تقدم اللياقة البدنية أو البيانات المتعلقة بالتغذية بسهولة أكبر، خاصة مع تحديثات Peloton وMyFitnessPal، والاستمتاع قريبًا بخيارات تدفق إضافية مع Audible. ومع تقديم واجهة برمجة تطبيقات جديدة لدرجة حرارة الجلد ضمن مجموعة تطوير برامج الصحة من سامسونج، سيتمكن الشركاء قريبًا من الوصول إلى تقنية الأشعة تحت الحمراء المتقدمة للتوصل إلى قياسات أدق للمستخدمين ويستفيد تطبيق Thermo Check الذي تم إطلاقه حديثًا من واجهة برمجة التطبيقات الجديدة، بما يسمح للمستخدمين قياس درجة حرارة وجباتهم أو الماء دون الحاجة إلى لمسهم.

وتعمل سلسلة Galaxy Watch6 مع أجهزة سامسونج الأخرى ويمكن التحكم عن بعد في كاميرا Galaxy Z Flip5 المقترنة، مع تبديل الأوضاع والتكبير ويمكن الاعتماد على جهاز تلفزيون ذكي من سامسونج أو Galaxy Tab S9 لإظهار تقدم المستخدم بشكل آني من خلال برنامج للياقة البدنية أو اليقظة الموجه على الشاشة الكبيرة.

ويمكن تبديل اتصالGalaxy Buds2 Pro تلقائيًا بين أجهزة سامسونج عبر التبديل التلقائي وإذا أضاع المستخدمون هواتفهم، وتستطيع سلسلة Galaxy Watch6 تحديد مواقعها من خلال خاصية Find My Phone مع دعم الخرائط كما تظل البيانات الشخصية على الساعة آمنة مع منصة الأمان Samsung Knox.

وتعمل خصائص اللياقة البدنية على تحفيز المستخدمين طوال رحلتهم ومن خلال خاصية بنية الجسم مع القياسات الجسدية الرئيسية، مثل العضلات الهيكلية، ومعدل الأيض الأساسي، ونسب الماء والدهون في الجسم، يحصل المستخدم على المعلومات الكاملة ومعرفة مدى لياقته، وتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز في التمارين، وتوجيه المستخدم من خلال إرشادات اللياقة البدنية الشخصية حيث اكد تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات على مرونة أدوات المراقبة الصحية المتقدمة، عن طريق سهولة ارتدائها على المعصم مباشرة. وبدءًا من التدريب على النوم واللياقة البدنية، واقتراح أفكار جديدة للتغذية.

وتحلل خاصية منطقة معدل نبض القلب الجديدة القدرات البدنية الفردية، كما تحدد المستويات الخمسة لمستوى الجري لمساعدة المستخدمين على تحديد أهدافهم بناءً على قدرتهم، بدءًا من حرق الدهون إلى التمارين عالية الكثافة. وإضافة إلى تتبع أكثر من 100 تمرين حالي.

الاتصال بالطوارئ تلقائيا

وإلى جانب مراقبة ضغط الدم والرسم الكهربائي للقلب، تساعد خاصية التنبيه بعدم انتظام ضربات القلب الجديدة المستخدمين على فهم صحة القلب بشكل أكثر شمولًا، وذلك عن طريق التحقق من إيقاعات القلب التي توحي بوجود الرجفان الأذيني حتى أثناء النوم.

وتساعد السلسلة Galaxy Watch6 المستخدمين على تتبع درجة حرارة الجلد أثناء الليل. ويمكن لخاصية "اكتشاف السقوط" في أثناء التمرين أو عند الوقوف بلا حراك، أو حتى خلال النوم في حالة سقوط المستخدم من السرير. وحال اكتشاف احتمال السقوط، ستقوم الساعة تلقائيًا بتنبيه رقم خدمة الطوارئ أو جهات الاتصال المحددة مسبقًا.

تضم سامسونج Galaxy Watch6 برنامج تشغيل يومي متطور بتصميم وتأتي بحجم 44 ملم من الجرافيت والفضة، وآخر بحجم 40 ملم من الجرافيت والذهب وجاءت Galaxy Watch6 Classic بإطار دوار يفضله الكثيرون ومتوفرة باللونين الأسود والفضي بمقاس 43 ملم و47 ملم.