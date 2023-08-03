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اقتصاد

سعر سامسونج جالاكسي a12 في مصر

سامسونج a12, فيتو
سامسونج a12, فيتو

 يقوم الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر بالبحث عن مواصفات وسعر هاتف سامسونج جالاكسي a12  ولذلك نقدم خلال السطور القادمة  مواصفات وسعر الهاتف. 

مواصفات  سامسونج جالاكسي a12 

ويأتي هاتف سامسونج بمعالج ثماني النواة من  ميديا تيك  من نوع Helio P35 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد  مع واجهة سامسونج الـ One UI 2.5.

ويأتي الهاتف باللون الأسود وباللون الأبيض وباللون الأزرق ويصل حجم  الشاشة الخاصة بالهاتف  6.5 بوصة بتقنية HD أما الكاميرات فالكاميرا الخلفية تأتي رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير المايكرو. 

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أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية  والكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل. 

وتصل سعة  البطارية إلى خمسة آلاف مللي أمبير وهي بطارية بسعة كبيرة  تمكن مستخدم الجهاز  من العمل بالجهاز طول اليوم  دون الحاجة إلى الشحن مع دعمه للشحن بقوة 15 واط وتم طرح الجهاز  بنسختين الأولي تصل  64 جيجا بايت والرام  4 جيجا رام، والنسخة الثانية 4رام و  128 جيجا بايت  كما يدعم  إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 1 تيرا بايت ويدعم  شريحتين اتصال من نوع Nano Sim كما يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع و يدعم  الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة.

وبالنسبة إلى البلوتوث فهو  يأتي بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE  والواي فاي يأتي بترددات الـ b/g/n مع دعمه لخاصيتي الـ Wi-Fi Direct, hotspot.

ويدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS وبالنسبة لوسائل الأمان والحماية الموجودة بالهاتف  يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور بالإضافة إلى دعمه لخاصية الـ Face Unlock كما يدعم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب ويدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

سعر هاتف سامسونج a12

يختلف الهاتف عن معظم أجهزة سامسونج  نظرًا لأنه واحد من أجهزة سامسونج القليلة التي بها لوحة IPS بدلًا من AMOLED و  يبلغ سعر  في النسخة ال 64 جيجا بايت  إلى 5400 جنيه، أما عن النسخة الـ 128 جيجا بايت فإن سعرها يبلغ  5900 جنيه.

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