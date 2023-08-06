3 ملايين جنيه إيرادات السينما أمس، و"مرعي البريمو" في المقدمة

جمعت الأفلام المصرية أكثر من ثلاثة ملايين جنيه في شباك التذاكر أمس السبت، وذلك من خلال 7 أفلام يتم عرضها خلال هذا الأسبوع.

وجمعت الأفلام السبعة إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و162 ألف جنيه، كان في مقدمتها فيلم “مرعي البريمو” للفنان محمد هنيدي، وجاء في آخر القائمة فيلم “مطرح مطروح”.

هنيدي في المقدمة ورمضان ثانيًا

ونجح “مرعي البريمو” في تصدر قائمة إيرادات أمس السبت محققًا مليون و91 ألف جنيه، ليستمر على القمة منذ بداية عرضه في السينمات من يوم الأربعاء الماضي.

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وفيلم “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

جاء خلفه فيلم “ع الزيرو” الذي تم طرحه معه في نفس الموعد، حيث احتفظ هو الأخر بالمركز الثاني منذ بداية عرضه في السينمات، وحقق أمس السبت إيرادات بلغت 805 آلاف جنيه.

وفيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

أفلام عيد الأضحى

وتراجعت الأفلام الأربعة التي تم عرضها في موسم عيد الأضحى لتحتل منتصف القائمة بعدما طرح هنيدي ورمضان أفلامهما، حيث تراجع “بيت الروبي” للمرة الأولى، منذ عرضه في عيد الأضحى الماضي، للمركز الثالث محققًا بالأمس إيرادات بلغت 523 ألف جنيه، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية.

جاء من بعده فيلم “البعبع” لأمير كرارة وياسمين صبري، حيث حقق إيرادات بلغت 254 ألف جنيه، وخلفه بقليل فيلم “مستر اكس” لأحمد فهمي الذي حقق 245 ألف جنيه، ثم فيلم "تاج لتامر حسني محققًا 200 ألف جنيه فقط.

سقوط مطرح مطروح

وجاء في ذيل القائمة فيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، الذي اكتفى بتحقيق إيرادات بلغت 41 ألف جنيه فقط، احتل بهم المركز السابع والأخيرة، ليفشل في تحقيق إيرادات تذكر، بعدما جمع أقل من 3 ملايين جنيه إيرادات في حوالي 3 أسابيع عرض.