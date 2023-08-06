الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء، بالخطوات زي زمان

الفاصوليا البيضاء،
الفاصوليا البيضاء، فيتو

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء، من الوصفات التي تحمل طعم ورائحة الزمن الجميل، فتعد طريقة عمل الفاصوليا البيضاء من الأكلات المصرية القديمة، مع اللحمة وطبق الأرز بالشعرية، مع الذكريات المرتبطة بالطفولة، وبيت العائلة، وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء من الأكلات التي تحرص كل زوجة على أن تتعلمها، سواء كانت هي التي تفضلها، أو زوجها الذي يحبها.

 

وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء؛ قد تختلف عن طريقة عمل بقية الخضروات؛ لأنها تحتاج إلى خطوات عديدة، بداية من سلق الفاصوليا أولا، ثم تصفيتها، ثم البدء في طهيها كبقية "الطبيخ" المصري.

Advertisements

 

ولكل من تبحث عن طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة على الطريقة المصرية، نستعرضها بالتفاصيل في السطور التالية.

الفاصوليا البيضاء، فيتو

مكونات عمل الفاصوليا البيضاء:


كوب فاصوليا بيضاء
كوب عصير طماطم
ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم
بصلة متوسطة مفرومة
ملعقة سمن أو زيت نباتي
3 فصوص ثوم مفرومة
ملح وفلفل

 

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء:


تغسل الفاصوليا البيضاء جيدا، وتنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
في إناء متوسط، يغلى الماء، ثم تضاف الفاصوليا البيضاء بعد نقعها، وتترك حتى تنضج.
تصفى الفاصوليا البيضاء في مصفاة، وتغسل بالماء الجاري.
تشوح البصلة المفرومة مع الزيت على النار، حتى يصفر لونها، ثم يضاف عصير الطماطم، مع إمكانية إضافة القليل من الماء.
تضاف الفاصوليا بعد ذلك، ثم الملح والفلفل والثوم.
تترك لتغلي قليلا، ثم نهدئ النار، ونتركها حتى تنضج.

 

ملحوظة: 
يمكنك عمل الفاصوليا البيضاء باللحمة، وفي هذه الحالة، ستضيفي اللحمة بعد تشويح البصلة، وتقلب معها، حتى يتغير لونها وتتحمر، مع إمكانية إضافة ملعقة سمن بلدي كبيرة.
ثم تضاف بقية المكونات بنفس الطريقة والخطوات السابقة.

 

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

الفاصوليا الخضراء، فيتو

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الفاصوليا الخضراء.

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء
نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة
نصف كيلو طماطم معصورة
بصلة متوسطة مفرومة
ملح وفلفل
فصين ثوم مهروسين
معلقتان زيت دوار الشمس

 

خطوات عمل الفاصوليا الخضراء

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.
عند وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.
ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.
كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.
عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

 

طريقة أخرى لعمل الفاصوليا الخضراء
يمكنك تشويح البصل، مع الزيت، وعندما يذبل، ضيفي عصير الطماطم، اتركيه على نار متوسطة؛ حتى يتحول لصلصة "يتسبك".
بعد تسبيك الصلصة ضيفي الفاصوليا الخضراء، مع إضافة كمية من الماء.
ضيفي الملح والفلفل والثوم، واتركيها على نار هادئة، حتى تمام النضج.

طريقة عمل مسقعة الحلة الواحدة مع الشيف فيفيان (فيديو)

طريقة عمل الارز المعمر، على الطريقة الأصلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة والدجاج طريقة عمل الفاصوليا البيضاء باللحمة طريقة تحضير الفاصوليا البيضاء

مواد متعلقة

طريقة عمل البرجر، بأقل التكاليف وألذ من الجاهز

طريقة عمل اللحم بالبصل، وجبة سريعة التحضير

الأكثر قراءة

"النصر" يرفض التعليق على فيديو رونالدو مع حليمة بولند (فيديو)

سعر الجنيه مقابل الدولار ببداية تعاملات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

أسعار العدس اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق

تعرف على الأداة الرقابية الوحيدة المفعلة خلال الإجازة البرلمانية

محسن صبري يكشف عن عدد زيجاته، وانتصار تعلق: "النسوان هتجننك" (فيديو)

نشرة الأخبار، أول ظهور للدكتور عمر هاشم بعد شائعة وفاته، نظر منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

«ابتدينا الأوكازيون» المحلات تستقبل الزبائن بتخفيضات تحطيم الأسعار، والفستان يبدأ من 100 جنيه

"زي النهاردة من 5 سنوات"، رحيل سناء مظهر "مارلين مونرو الشرق"، هجرت الإغراء وعاشت وفية لزوجها الشهيد

Advertisements

منوعات

المزيد

"النصر" يرفض التعليق على فيديو رونالدو مع حليمة بولند (فيديو)

رئيس حكومة العراق يأمر بالتحقيق في واقعة دب الطائرة

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

74 مليون دولار صادرات بصل طازج خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية