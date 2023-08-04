السبت 05 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الارز المعمر، على الطريقة الأصلية

الأرز المعمر، فيتو
الأرز المعمر، فيتو

طريقة عمل الأرز المعمر، الأرز المعمر من الأكلات المصرية الشهيرة التى تقدم فى الأرياف والصعيد ولها مذاق مميز.

وطريقة عمل الأرز المعمر، سهلة وبسيطة وهو عبارة عن أرز بالقشدة والزبد واللبن، ويقدم حلوا أو حادقا، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الأرز المعمر.

مكونات عمل الأرز المعمر:-

كوب ونصف أرز

كيلو لبن حليب

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة قشدة

رشة ملح

رشة فلفل

2 ورق لورى

طريقة عمل الأرز المعمر:-

  • نحضر الأرز ونغسله جيدا.
  • ثم نحضر صينية فرن وندهنها زبد ونضع بها الأرز.
  • ثم نصب عليه اللبن الحليب والزبد والقشدة والملح والفلفل وورق اللورى ونضع الصينية على النار حتى يغلى اللبن.
  • ثم نرفعها من على النار وندخلها الفرن الساخن حتى يحمر وجهها.
  • ثم نخرج الأرز المعمر من الفرن ونتركه يبرد قليلا.
  • ثم يقطع ويقدم ساخنا.
طريقة عمل الارز المعمر، فيتو 

ولعمل الأرز المعمر الحلو

مكونات عمل الارز المعمر الحلو:-

كوب ونصف ارز

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كيلو لبن حليب

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة قشدة

كوب سكر

طريقة عمل الارز المعمر الحلو:-

  • نحضر الأرز ونغسله جيدا.
  • ثم نحضر صينية فرن وندهنها زبد ونضع بها الأرز.
  • ثم نصب عليه اللبن الحليب والزبد والقشدة والسكر ونضع الصينية على النار حتى يغلى اللبن.
  • ثم نرفعها من على النار وندخلها الفرن الساخن حتى يحمر وجهها.
  • ثم نخرج الأرز المعمر من الفرن ونتركه يبرد قليلا.
  • ثم يقطع ويقدم ساخنا.

طريقة عمل الارز المعمر باللحوم المختلفة 

ويمكن عمل الأرز المعمر باللحم او الدجاج وذلك من خلال تشويح اللحم او قطع الدجاج فى السمن مع البصل والتوابل المفضلة، ثم نخلطها مع الارز بعد غسله، ونضعهم فى طاجن فرن ونصب عليهم اللبن والسمن والقشدة والقليل من الملح والفلفل، ونتركها تغلى اولا على النار، ثم ندخلها الفرن الساخن حتى يحمر لونه، ويمكن تزويد كريمة الطهى على الوجه بعد إضافة اللبن والقشدة والزبد، حيث تعزز من مذاق الأرز، ولكنه يكون أكثر دسما.

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ويتميز الأرز المعمر بأنه مشرف فى العزومات بجانب اللحوم والبط والمحاشى والصوانى، ويسهل على ربات البيوت تحضيره بطرق مختلفة حسب الرغبة مثلما ذكرنا حيث يقدم باللحم أو بالدجاج.

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الارز المعمر طريقة عمل الارز المعمر طريقة عمل الأرز المعمر الحلو مكونات عمل الارز المعمر الشيف سارة أحمد

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