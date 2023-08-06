أحداث 6 أغسطس، الشيخ زايد يتولى حكم أبوظبي وافتتاح قناة السويس الجديدة

شهد يوم 6 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

أحداث مناسبات ذاكرة اليوم

1815 - النرويج والسويد تتحدان ضمن دولة واحدة، واستمر هذا الاتحاد حتى عام 1905.

1825 - بوليفيا تعلن استقلالها عن بيرو.

1896 - فرنسا تضم مدغشقر إلى سيادتها.

1945 - الولايات المتحدة تلقي قنبلة ذرية سميت الولد الصغير على مدينة هيروشيما اليابانية أدت إلى مقتل 80.000 نسمة.

1962 - استقلال جامايكا.

1966 - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يتولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي بعد انقلاب سلمي على أخيه الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان.

فرض التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية



1977 - رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن يقرر فرض التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية.

1990 - الأمم المتحدة تفرض حصارًا اقتصاديًا على العراق نتيجة غزوه للكويت.

1991 - اغتيال آخر رئيس وزراء إيراني قبل الثورة شابور بختيار بمنزله في باريس.

2009 - المؤتمر السادس لحركة فتح يصدر قرارًا بالإجماع يحمّل فيه إسرائيل مسؤولية اغتيال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، وإسرائيل ترفض القرار وتصفه بالسخيف.

2015 -افتتاح تفريعة جديدة من قناة السُويس تحمل اسم «قناة السُويس الجديدة»، بِطول 35 كيلومترًا.

2016 - افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2016 والتي تقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دولة.

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مواليد يوم 6 أغسطس

1809 - ألفريد تنيسون، شاعر إنجليزي.

1881 - ألكسندر فلمنج، عالم بكتيريا اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.

1891 - وليم سليم، عسكري بريطاني.

1916 - دوم منتوف، رئيس وزراء مالطا.

1929 - مطاوع عويس، ممثل مصري.

1934 - بيرس أنتوني، كاتب أمريكي.

1943 - بسام فرج، رسام كاريكاتير عراقي.

1952 - رضوان الكاشف، مخرج مصري.

1980 -طارق صبري، ممثل مصري.

وفيات يوم 6 أغسطس

1194 - ابن الفخار الأنصاري، عالم مسلم أندلسي.

1414 - الملك لادسلاو الأول، ملك مملكة نابولي.

1637 - بن جونسون، كاتب وشاعر وممثل إنجليزي.

1932 - الأمير كمال الدين حسين، ابن السلطان حسين كامل

1936 - حسن بن إبراهيم بحر العلوم، شاعر عراقي عثماني.

1963 - صقر الشبيب، شاعر كويتي.

1969 - تيودور أدورنو، فيلسوف ألماني.

1989 - ميخائيل بلدي، شاعر وروائي سوري.

1993 - عدنان مرعي، عسكري فلسطيني وأحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام في شمال الضفة الغربية.

2001 - خورخي أمادو، روائي وصحفي برازيلي.

2018 - سناء مظهر، ممثلة مصرية.