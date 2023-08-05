سميرة موسى، عالمة الذرة المصرية التي أرعبت 3 أجهزة مخابرات عالمية، وممثلة شهيرة تورطت في اغتيالها

سميرة موسى، سلكت طريق العلم منذ صغرها حيث اتخذت قرارها بأن العلم أولى من كل شيء وأى شيء، من أوائل من التحقوا بالجامعة، هي أول معيدة في كلية العلوم وأول عالمة ذرة مصرية لقبت بـ مس كورى الشرق، رحلت في مثل هذا اليوم عام 1952 في الولايات المتحدة الأمريكية فى ظروف غامضة.



ولدت سميرة موسى عام 1917، في قرية سنبو الكبرى بالغربية، وتعلمت منذ الصغر القراءة والكتابة، وحفظت أجزاء من القرآن الكريم، اقتنع والدها بحبها للعلم فانتقل بها إلى القاهرة من أجل تعليمها، واشترى ببعض أمواله فندقا بالحسين حتى يستثمر أمواله في الحياة القاهرية.

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تفوق بداية من التوجيهية



التحقت سميرة بمدرسة "قصر الشوق" الابتدائية ثم بـ "مدرسة بنات الأشراف" الثانوية الخاصة، والتي قامت على تأسيسها وإدارتها "نبوية موسى" الناشطة النسائية السياسية المعروفة كانت الأولى على القطر في شهادة التوجيهية،وكان لتفوقها المستمر أثر كبير على مدرستها، حيث كانت الحكومة تقدم معونة مالية للمدرسة التى يخرج منها الأول في الترتيب

سميرة موسى اول طالبة علوم بالجامعة

استطاعت سميرة موسي إعادة صياغة كتاب الجبر الحكومي في السنة الأولى الثانوية، وطبعته على نفقة أبيها الخاصة، ووزعته بالمجان على زميلاتها عام 1933، كما ألفت سميرة موسى كتابا في الجبر وعمرها 16 سنة.. سمته (الجبر الحديث) أهدته إلى أستاذها الفاضل محمد أفندي حلمي، وطبع منه أبوها 300 نسخة على حسابه الخاص.



واختارت سميرة موسى كلية العلوم بجامعة القاهرة، رغم أن مجموعها كان يؤهلها لدخول كلية الهندسة، وهناك لفتت نظر أستاذها الدكتور مصطفى مشرفة، أول مصرى يتولى عمادة كلية العلوم، وتأثرت به تأثرًا مباشرًا علميًا وإنسانيًا.

دور الدكتور مشرفة فى حياتها

حصلت سميرة موسى على بكالوريوس العلوم وكانت الأولى على دفعتها، وعينت كأول معيدة بكلية العلوم، ورفض الإنجليز ـ وقت الاحتلال تعيينها معيدة ويرجع الفضل الى الدكتور مشرفة في مساندتها، وحصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات ثم سافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراة في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة.

الذرة من أجل السلام



وأنجزت سميرة موسى الرسالة في سنتين وقضت السنة الثالثة في أبحاث متصلة وصلت من خلالها إلى معادلة هامة تمكن من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع.. ومن ثم تخرج الدول الفقيرة من حكر الدول الغنية كأمريكا وكان تؤمن بأن السلاح النووى يمكن أن يؤدى إلى إرساء سلام الأقوياء فى المنطقة العربية دون إملاءات من الغرب، فكان لها الدور الكبير في تأسيس هيئة الطاقة الذرية، كما دعت إلى عقد مؤتمر "الذرة من أجل السلام" الذى شارك فيه كبار علماء الذرة فى العالم.

تعمقت سميرة موسى في دراسة الذرة ولديها الأمل آنذاك أن تسخر الذرة لخير الإنسان وتقتحم مجال العلاج الطبي بالذرة ورفعت شعار الذرة للسلام حيث كانت تقول: "أمنيتي أن يكون علاج السرطان بالذرة مثل الأسبرين ".

كما كانت عضوا في كثير من اللجان العلمية المتخصصة على رأسها “لجنة الطاقة والوقاية من القنبلة الذرية "التي شكلتها وزارة الصحة المصرية.

مصر الوطن الغالى



أتيحت لعالمة الذرة المصرية فرصة إجراء بحوث فى معامل جامعة سان لويس الأمريكية أثناء دراستها هناك، وتلقت عروضًا لتكمل حياتها فى أمريكا، لكنها رفضت وكانت تقول: ينتظرنى وطن غالى يسمى مصر.

حادث مازال غامضا



وقبل عودة العالمة سميرة موسى بأيام استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية فى ضواحى كاليفورنيا فى 5 أغسطس، وبينما هي فى طريق كاليفورنيا المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقى بها فى واد عميق، حيث سقطت السيارة من ارتفاع 40 قدمًا، وحتي يومنا هذا فإن الغموض يحيط بظروف الحادث الذي يعتقد أنه كان مدبرًا لاغتيالها، حيث قفز سائق السيارة الهندى واختفى من وقتها إلى الأبد.

دور المهاجرة راقية ابراهيم



ترددت الإقاويل باتهام الممثلة المصرية اليهودية راقية إبراهيم المقيمة في ذلك الوقت في الولايات المتحدة بتعاونها من المخابرات الأمريكية لمقتل سميرة موسى خشية عودتها الى مصر واستكمالها أبحاث الذرة في بلدها.